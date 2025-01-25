Пандемия COVID-19: ЦРУ теперь поддерживает теорию "утечки из лаборатории" в Ухане

Новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф долгое время поддерживал эту гипотезу для объяснения происхождения COVID-19. Вторая теория предполагает, что коронавирус появился на рынке в Ухане.

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Новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф, принимая присягу, заявил, что изучение истоков COVID является приоритетом "первого дня". И теперь ЦРУ поддерживает теорию о лабораторном происхождении вируса. Ранее ЦРУ на протяжении многих лет заявляло, что у него недостаточно информации, чтобы сделать вывод о том, как возникла пандемия COVID-19: естественным образом на рынке дикой природы в Ухане, или в результате случайной утечки из исследовательской лаборатории. Об этом пишет NY times.

Джон Рэтклифф приносит присягу

На прошлой неделе агентство опубликовало новую оценку, в которой аналитики заявили, что теперь они отдают предпочтение теории утечки из лаборатории.

Представитель агентства заявил, что это изменение основано на "имеющемся массиве данных", хотя другая теория остается правдоподобной.

Джон Рэтклифф, новый директор ЦРУ, долгое время поддерживал гипотезу об утечке из лаборатории.

Он заявил, что это критически важная разведывательная информация, которую необходимо осмыслить и которая будет иметь последствия для американо-китайских отношений.

Объявление о смене произошло вскоре после того, как Рэтклифф сказал в интервью, что он больше не хочет, чтобы агентство оставалось "на обочине" дебатов о происхождении пандемии Covid. Рэтклифф давно говорил, что, по его мнению, вирус, скорее всего, появился в Уханьском институте вирусологии.

Уханьский институт вирусологии Фото: Скриншот

В последние недели правления администрации Джо Байдена советник по национальной безопасности Джейк Салливан приказал провести новый секретный анализ происхождения пандемии.

Чиновники заявили, что агентство не собирается менять свою позицию в пользу нового руководителя, и что новая оценка разрабатывалась уже некоторое время.

Даже при отсутствии твердых разведданных гипотеза об утечке в лаборатории набирает силу внутри разведывательных агентств. Однако некоторые аналитики сомневаются в целесообразности смены позиции при отсутствии новой информации.

Предыдущий директор агентства ЦРУ Уильям Бернс заявил аналитикам, что им необходимо занять определенную позицию относительно происхождения COVID-19, хотя он и не уверен, какую теорию им следует принять. Об этом сообщил высокопоставленный сотрудник разведки США.

Другой высокопоставленный американский чиновник заявил, что решение рассекретить и опубликовать новый анализ принял Джон Рэтклифф.

Рэтклифф поднял вопросы о политизации в разведывательных агентствах. Джон Рэтклифф, который был директором национальной разведки в первой администрации Дональда Трампа, утверждал в эссе для Fox News в 2023 году, что ЦРУ не хотело принимать утечку из лаборатории, чтобы избежать геополитических проблем для администрации Джо Байдена.

"Настоящая проблема в том, что единственная оценка, которую могло дать агентство, — а именно, что вирус, убивший более миллиона американцев, возник в контролируемой КПК лаборатории, исследования которой включали работу для китайских военных, — имеет огромные геополитические последствия, с которыми администрация Байдена не хочет сталкиваться напрямую", — сказал он в статье, написанной совместно с Клиффом Симсом, главным помощником.

Никаких новых разведданных за сменой агентства не стоит. Скорее, оно основано на тех же доказательствах, которые оно изучало в течение нескольких месяцев. Однако анализ частично основан на более внимательном изучении условий в лабораториях с высоким уровнем безопасности в китайской провинции Ухань до вспышки пандемии.

Рынок в Ухане Фото: twitter.com/saksivarnan

Чиновники утверждают, что существуют весомые логические аргументы в пользу как теории утечки из лаборатории, так и теории естественных причин, однако никаких решающих данных по этому вопросу просто нет.

Пятилетняя годовщина 76-дневного карантина в Ухане была 23 января 2025 г., происхождение COVID-19 остается невыясненным, при этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает призывать Китай предоставить больше данных, в то время как Пекин настаивает на том, что он раскрыл всю имеющуюся информацию.

Жизнь в городе с населением более 11 миллионов человек в основном вернулась в нормальное русло, но воспоминания о пандемии сохраняются у многих жителей, которые вспоминают неопределенность первых дней, нехватку продовольствия и борьбу за больничные места.

Продолжаются дебаты о происхождении COVID-19: некоторые ученые подозревают передачу от животного к человеку, в то время как другие указывают на возможный инцидент, связанный с лабораторией.

Чтобы подтвердить теорию естественного происхождения, сотрудники разведки хотели бы найти животное, которое передало вирус человеку, или найти летучую мышь, являющуюся носителем вероятного предка коронавируса, вызывающего COVID-19.

Аналогичным образом, чтобы закрыть утечку из лаборатории, разведывательное сообщество хотело бы найти доказательства того, что одна из лабораторий в Ухане работала над вирусом-предшественником, который непосредственно привел к эпидемии. Никаких доказательств не было обнаружено.

Напомним, в 2021 году было даже четыре теории о происхождении коронавируса. А глава миссии по расследованию происхождения коронавируса Всемирной организации здравоохранения Бен Эмбарек заявлял, что вероятным "нулевым пациентом" болезни мог стать сотрудник лаборатории в китайском Ухане, который заразился от летучей мыши.