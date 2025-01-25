Пандемія COVID-19: ЦРУ тепер підтримує теорію "витоку з лабораторії" в Ухані

Новий директор ЦРУ Джон Реткліфф довгий час підтримував цю гіпотезу для пояснення походження COVID-19. Друга теорія припускає, що коронавірус з'явився на ринку в Ухані.

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Новий директор ЦРУ Джон Реткліфф, складаючи присягу, заявив, що вивчення витоків COVID є пріоритетом "першого дня". І тепер ЦРУ підтримує теорію про лабораторне походження вірусу. Раніше ЦРУ впродовж багатьох років заявляло, що в нього недостатньо інформації, щоб зробити висновок про те, як виникла пандемія COVID-19: природним чином на ринку дикої природи в Ухані, чи внаслідок випадкового витоку з дослідницької лабораторії. Про це пише NY times.

Джон Реткліфф складає присягу

Минулого тижня агентство опублікувало нову оцінку, в якій аналітики заявили, що тепер вони віддають перевагу теорії витоку з лабораторії.

Представник агентства заявив, що ця зміна заснована на "наявному масиві даних", хоча інша теорія залишається правдоподібною.

Джон Реткліфф, новий директор ЦРУ, довгий час підтримував гіпотезу про витік із лабораторії.

Він заявив, що це критично важлива розвідувальна інформація, яку необхідно осмислити і яка матиме наслідки для американсько-китайських відносин.

Оголошення про зміну відбулося незабаром після того, як Реткліфф сказав в інтерв'ю, що він більше не хоче, щоб агентство залишалося "на узбіччі" дебатів про походження пандемії Covid. Реткліфф давно говорив, що, на його думку, вірус, найімовірніше, з'явився в Уханьському інституті вірусології.

Уханьський інститут вірусології Фото: Скриншот

В останні тижні правління адміністрації Джо Байдена радник із національної безпеки Джейк Салліван наказав провести новий секретний аналіз походження пандемії.

Чиновники заявили, що агентство не збирається змінювати свою позицію на користь нового керівника, і що нова оцінка розроблялася вже деякий час.

Навіть за відсутності твердих розвідданих гіпотеза про витік у лабораторії набирає сили всередині розвідувальних агентств. Однак деякі аналітики сумніваються в доцільності зміни позиції за відсутності нової інформації.

Попередній директор агентства ЦРУ Вільям Бернс заявив аналітикам, що їм необхідно зайняти певну позицію щодо походження COVID-19, хоча він і не впевнений, яку теорію їм слід прийняти. Про це повідомив високопоставлений співробітник розвідки США.

Інший високопоставлений американський чиновник заявив, що рішення розсекретити й опублікувати новий аналіз ухвалив Джон Реткліфф.

Реткліфф порушив питання про політизацію в розвідувальних агентствах. Джон Реткліфф, який був директором національної розвідки в першій адміністрації Дональда Трампа, стверджував в есе для Fox News 2023 року, що ЦРУ не хотіло приймати витік із лабораторії, щоб уникнути геополітичних проблем для адміністрації Джо Байдена.

"Справжня проблема в тому, що єдина оцінка, яку могло дати агентство, — а саме, що вірус, який убив понад мільйон американців, виник у контрольованій КПК лабораторії, дослідження якої передбачали роботу для китайських військових, — має величезні геополітичні наслідки, з якими адміністрація Байдена не хоче стикатися напряму", — сказав він у статті, написаній спільно з Кліфом Сімсом, головним помічником.

Жодних нових розвідданих за зміною агентства не стоїть. Скоріше, воно ґрунтується на тих самих доказах, які воно вивчало протягом кількох місяців. Однак аналіз частково ґрунтується на більш уважному вивченні умов у лабораторіях із високим рівнем безпеки в китайській провінції Ухань до спалаху пандемії.

Ринок в Ухані Фото: twitter.com/saksivarnan

Чиновники стверджують, що існують вагомі логічні аргументи на користь як теорії витоку з лабораторії, так і теорії природних причин, проте жодних вирішальних даних з цього питання просто немає.

П'ятирічна річниця 76-денного карантину в Ухані була 23 січня 2025 р., походження COVID-19 залишається нез'ясованим, водночас Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) продовжує закликати Китай надати більше даних, тоді як Пекін наполягає на тому, що він розкрив усю наявну інформацію.

Життя в місті з населенням понад 11 мільйонів осіб здебільшого повернулося в нормальне русло, але спогади про пандемію зберігаються в багатьох мешканців, які згадують невизначеність перших днів, брак харчів і боротьбу за лікарняні місця.

Тривають дебати про походження COVID-19: деякі вчені підозрюють передачу від тварини до людини, тоді як інші вказують на можливий інцидент, пов'язаний із лабораторією.

Щоб підтвердити теорію природного походження, співробітники розвідки хотіли б знайти тварину, яка передала вірус людині, або знайти кажана, який є носієм імовірного предка коронавірусу, що викликає COVID-19.

Аналогічним чином, щоб закрити витік із лабораторії, розвідувальне співтовариство хотіло б знайти докази того, що одна з лабораторій в Ухані працювала над вірусом-попередником, який безпосередньо призвів до епідемії. Жодних доказів не було виявлено.

Нагадаємо, 2021 року було навіть чотири теорії про походження коронавірусу. А голова місії з розслідування походження коронавірусу Всесвітньої організації охорони здоров'я Бен Ембарек заявляв, що ймовірним "нульовим пацієнтом" хвороби міг стати співробітник лабораторії в китайському Ухані, який заразився від кажана.