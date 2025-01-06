Новая инфекция в Украине: действительно ли метапневмовирус из Китая опаснее COVID-19

Начало года приносит новые тревожные новости из Китая о вспышке метапневмовируса (HMPV), который может быть опаснее коронавируса. В Украине уже зарегистрированы первые случаи этого заболевания. Фокус выяснил, как реагировать на новую угрозу и стоит ли паниковать.

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Пять лет назад мир шокировала новость из Китая о новом очень опасном вирусе, после эта новость стала реальностью почти в каждой стране — COVID-19 распространился очень быстро. И вот начало 2025 года и снова пугающие новости из Китая — новая вспышка вируса, который может быть опаснее коронавируса. Речь о метапневмовирусе (HMPV), симптомы которого похожи на грипп и COVID-19 и распространяется он воздушно-капельным путем.

Через пару дней после новостей из Китая, врач-эпидемиолог Ольга Голубовская заявила, что в Украине уже официально зарегистрировано 13 случаев заболевания метапневмовирусной инфекцией.

Метапневмовирус: новая угроза для Украины?

По словам врача, метапневмовирус передается воздушно-капельным путем, а инкубационный период длится от 3 до 6 дней. Заболевание обычно длится до 10 дней, и чаще всего имеет две формы:

Легкая форма: насморк, кашель.

Тяжелая форма: может приводить к тяжелой дыхательной недостаточности.

Голубовская отмечает, что пик активности вируса приходится на позднюю зиму и весну. Для подтверждения диагноза необходимо проводить тестирование, а рентгенологические изменения в легких могут включать такие признаки, как "матовое стекло", ателектазы и гиперраздутие.

Специалист отмечает, что паниковать не стоит, но действовать нужно оперативно и четко придерживаться медицинских рекомендаций. Среди основных советов:

Ограничить контакты с больными;

Регулярно мыть руки;

Проветривать помещения;

Избегать массовых мероприятий;

Особое внимание следует уделять людям из групп риска, которым важно контролировать хронические заболевания и принимать витамины, в частности витамин D, по рекомендации врача.

При появлении первых симптомов (насморк, кашель, одышка) Голубовская советует немедленно обращаться к врачу. В случае ухудшения состояния пациентам не стоит медлить с госпитализацией.

"Просьба к врачам — не медлите с госпитализацией, если состояние пациента ухудшается. Тяжесть течения оценивается не только по температуре, а по общему состоянию больного, особенно среди групп риска", — подчеркнула Голубовская.

По ее словам, сопутствующие инфекции, вызванные другими вирусами или бактериями, могут осложнить течение болезни. В таких случаях может быть оправданным применение противовирусной терапии препаратами широкого спектра действия.

Новый метапневмовирус уже в Украине?

Эти 13 случаев, о которых рассказала госпожа Голубовская, подтверждены только тестированием на иммуноглобулин G. Это не является окончательным подтверждением активной инфекции, а свидетельствует лишь о том, что человек перенес эту инфекцию в прошлом. Так же, как это бывает с другими респираторными инфекциями, рассказал Фокусу главный врач медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий.

"Что касается ПЦР-тестирования, то сейчас в Украине таких тестов нет. Установки для ПЦР, которые остались после COVID-19, есть, но реактивов, необходимых для подтверждения этого конкретного вируса, еще нет. Реактивы можно заказать только из Европы, Китая или США, но их до сих пор не привезли. Соответственно, мы не можем утверждать, что обнаруженный вирус — это тот самый, что сейчас распространяется в Китае", — говорит врач.

По словам Жиравецкого, метапневмовирус — не новый и известен с 2001 года. Это один из подтипов острой респираторной вирусной инфекции, подобный птичьему гриппу. Компания Moderna уже работает над РНК-вакциной, которая находится на ранней стадии разработки.

"Эта болезнь тяжелее всего переносится людьми с хроническими заболеваниями: аллергиями, сахарным диабетом, метаболическим синдромом. В таких случаях могут возникать осложнения, например пневмония. Однако нет оснований утверждать, что это что-то такое, что массово перегрузит больницы", — продолжает врач.

Сейчас в Китае больницы переполнены из-за обострения инфекций после COVID-19. Если ситуация осложнится, может быть развернута глобальная кампания по вакцинации, однако не стоит утверждать, что именно этот вирус из Китая уже есть в Украине, потому что нет возможности сделать соответствующие тесты. И как вообще оказались эти 13 случаев, задает вопрос Жиравецкий, ведь врачам надо было проверить именно этих пациентов, заказать соответствующие реактивы.

"Создается впечатление, что СМИ и фармацевтические компании преувеличивают ситуацию, вызывая у людей панику и заставляя их массово скупать лекарства и витамины. Важно сохранять спокойствие и придерживаться рационального подхода", — отмечает врач.

Метапневмовирус: что это такое?

Метапневмовирус (HMPV) — это респираторный вирус, который принадлежит к семейству Paramyxoviridae и поражает дыхательные пути. Впервые этот вирус был идентифицирован в 2001 году в Нидерландах, однако считается, что он циркулирует среди людей десятилетиями.

Основные характеристики вируса:

Распространение: Вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем через кашель, чихание или тесный контакт с зараженными людьми.

Инкубационный период: Обычно длится от 3 до 6 дней.

Симптомы метапневмовируса: Они похожи на другие респираторные вирусы, такие как грипп или RSV (респираторно-синцитиальный вирус), и включают:

Нежить;

Кашель;

Одышку;

Повышенную температуру;

В тяжелых случаях — дыхательную недостаточность.

Кто в группе риска?

Дети до 5 лет : особенно новорожденные и младенцы;

: особенно новорожденные и младенцы; Пожилые люди : старше 65 лет;

: старше 65 лет; Лица с ослабленным иммунитетом: люди с хроническими заболеваниями (например, диабет, сердечные болезни) или те, кто проходит лечение, подавляющее иммунитет (химиотерапия, трансплантация органов).

Чем опасен?

Метапневмовирус может вызвать как легкие симптомы, так и тяжелые заболевания, включая бронхит, пневмонию или обострение хронических легочных заболеваний. В тяжелых случаях пациенты могут нуждаться в госпитализации.

Как диагностируют инфекцию?

Диагноз подтверждают с помощью лабораторных тестов, таких как ПЦР-анализ для выявления вирусной РНК или серологических тестов для поиска антител.

Существует ли лечение?

Специфического лечения метапневмовируса нет. Лечение направлено на облегчение симптомов:

Жаропонижающие препараты для снижения температуры;

Увлажнение воздуха и употребление достаточного количества жидкости;

В тяжелых случаях может потребоваться кислородная терапия.

Как уберечься?

Хотя вакцины против метапневмовируса пока не существует, профилактические меры могут значительно уменьшить риск заражения:

Регулярное мытье рук;

Проветривание помещений;

Использование масок в местах скопления людей;

Избегание контактов с больными.

Стоит внимательно следить за своим здоровьем, особенно в сезон повышенной активности респираторных инфекций, и при появлении симптомов обращаться к врачу.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае распространяется новый вирус типа COVID-19. Всплеск случаев заболевания метапневмовирусом наблюдается в северных провинциях Китая, особенно среди детей до 14 лет.

Позже стало известно, что метапневмовирус уже обнаружили в Казахстане. Местное правительство сообщило о 30 случаях, а в Минздраве говорят, что этот вирус является "классическим" для эпидемического сезона.