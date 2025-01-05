Вирус, вызывающий смертельные пневмонии в Китае, обнаружили в Казахстане: насколько он опасен

Правительство Казахстана сообщило о 30 случаях метапневмовируса в стране. В Министерстве здравоохранения говорят, что этот вирус является "классическим" для эпидемического сезона.

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Метапневмовирус HMPV, который распространяется на севере Китая и приводит к пневмонии у детей до 14 лет и людей со слабым иммунитетом, фиксируется также в Казахстане. С начала эпидемического сезона было выявлено 30 случаев. Сообщение об этом опубликовало Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

В министерстве отмечают, что HMPV относится к острым респираторным вирусным инфекциям и является одним из "классических" вирусов, которые в течение десятков лет существуют во многих странах мира.

"Штаммы этого вируса обнаружены и в Казахстане, наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом активно циркулируют в пространстве", — написали в ведомстве.

По данным Министерства здравоохранения РК, из 1 866 положительных проб на негриппозные вирусы с начала эпидемического сезона образцов было выявлено:

680 случаев риновируса, что составило 36,4%;

433 случая респираторно-синцитиального вируса — 23,2%;

226 проб аденовируса — 12,1%;

206 случаев коронавируса — 11,1%;

178 проб парагриппа — 9,5%;

113 случаев бокавируса — 6,1%;

30 случаев метапневмовируса — 1,6%.

То есть из всех случаев, по данным казахского Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, метапневмовирус составляет наименьший процент.

Какие симптомы метапневмовируса и как от него уберечься

HMPV передается преимущественно воздушно-капельным путем, иногда — контактно-бытовым. Основными симптомами заболевания являются кашель, насморк, одышка, лихорадка и головная боль.

Специфического лечения не существует, при заражении метапневмовирусом пациентов лечат симптоматически.

В Министерстве здравоохранения Казахстана подчеркивают, что сейчас фиксируется сезонный всплеск инфекционных заболеваний, поэтому необходимо избегать мест скопления людей и придерживаться других профилактических средств:

регулярно проветривать помещение;

пользоваться антисептиками, обрабатывать руки;

не контактировать с больными людьми;

не отправлять детей в школу и внешкольные занятия при появлении симптомов ОРВИ или гриппа;

не затягивать с обращением к врачу при появлении признаков заболевания.

Напомним, 5 января местные СМИ сообщали о вспышке в северных провинциях Китая нового вируса типа COVID-19. По словам журналистов, больницы и крематории в стране переполнены, а местные власти ввели систему мониторинга пневмонии неизвестного происхождения и советуют гражданам не принимать противовирусные препараты без назначения врача. Специфического лечения и вакцины от HMPV на сегодня нет.

Ранее издание The Conversation писало о том, что превратиться в пандемию 2025 года может птичий грипп H5N1.