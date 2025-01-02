Птичий грипп, малярия или ВИЧ: какая болезнь может превратиться в пандемию в 2025 году

В новом году ожидается значительный прирост уровня заболеваний птичьим гриппом. В разных странах власти уже разрабатывают планы подготовки к возможной пандемии и закупают миллионы доз вакцины.

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Вирус COVID-19 возник внезапно, быстро распространился по миру и убил миллионы людей. С тех пор многие беспокоятся о появлении очередной инфекционной болезни, в 2025 году одной из самых больших угроз человечеству считается птичий грипп H5N1, сообщает издание The Conversation.

Кроме этого, внимание эпидемиологов приковано к трем другим главным инфекциям: малярии, ВИЧ и туберкулезу, которые ежегодно уносят около 2 миллионов жизней. Наиболее опасными патогенами считаются устойчивые к антибиотикам и противовирусным препаратам.

Птичий грипп распространен среди диких и домашних птиц. В последнее время случаи заражения вирусом фиксируют и среди крупного рогатого скота в некоторых американских штатах, а также среди лошадей в Монголии.

В США птичий грипп подхватил 61 человек и в 2025 году ожидается значительный прирост уровня заболеваний. Большая часть случаев связана с контактом сельхозработников с больными животными или питьем сырого молока.

Сельское хозяйство стало причиной распространения болезней

Установлено, что вирус H5N1 не передается от человека к человеку, что существенно снижает риск глобальной пандемии. Мутации вируса, вероятно, изменят картину: вирус будет способен передаваться между людьми.

В разных странах власти разрабатывают планы подготовки к возможной пандемии. В Британии закупили 5 миллионов доз вакцины от H5N1.

Однако врачи предостерегают: нельзя забывать о продолжающихся "медленных пандемиях" среди людей. Сюда входят малярия, ВИЧ, туберкулез и другие патогены. Борьба с ними имеет первостепенное значение.

Напомним, в Шелтоне произошла вспышка H5N1 в заповеднике для больших кошек, из-за которой умерло 20 из 37 обитающих там животных. Погибли тигры, пумы, леопарды и другие экзотические виды.

Фокус ранее писал о количестве вирусов на Земле и на сегодня их насчитывается порядка 1,67 миллиона типов. Сельское хозяйство стало причиной распространения болезней, когда люди начали тесно контактировать с животными.