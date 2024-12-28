Заповедник стал могильником: вспышка птичьего гриппа унесла жизни 20 экзотических кошек

Вирус птичьего гриппа все чаще забывает про первое слово в своем наименовании и берет на прицел самых разных животных, от домашнего скота до крупных хищников. Так, недавно его жертвами стали сразу 20 экзотических животных, обитавших в заповеднике США.

Related video

Центр защиты диких животных в Шелтоне, штат Вашингтон, заповедник для экзотических больших кошек площадью 5 акров, сегодня борется с катастрофической вспышкой птичьего гриппа (H5N1). Болезнь унесла жизни 20 из 37 обитающих здесь больших кошек, включая тигров, пум, леопардов и других экзотических животных. Ситуация настолько опасна для обитателей заповедника, что властям пришлось ввести карантинные меры, пишет The Washington Post.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

По словам соучредителя питомника Марка Мэтьюса, среди пострадавших животных были как пожилые кошки с уже имевшимися проблемами со здоровьем, так и внешне здоровые молодые особи. Вспышка заболевания, начавшаяся в конце ноября, вызвала у некоторых кошек симптомы, напоминающие пневмонию, что привело к быстрому сокращению численности животных. В настоящее время заповедник находится на строгом карантине, пока власти выясняют, как вирус проник в учреждение.

Важно

Рекордное массовое вымирание в океане: мы приближаемся к необратимой точке невозврата (фото)

Птичий грипп, высокопатогенный штамм гриппа, распространяется среди различных видов животных, включая людей, еще с 2022 года. Мэтьюс предположил, что заражение могло произойти через инфицированную воду, мясо или контакт с перелетными птицами. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, птичий грипп был обнаружен у диких птиц во всех 50 штатах. Департамент рыбы и дикой природы штата Вашингтон недавно отметил рост числа случаев птичьего гриппа и предупредил, что домашние животные, особенно кошки, подвергаются повышенному риску.

В заповеднике были приняты строгие меры биозащиты, требующие от персонала и волонтеров использовать защитное снаряжение, устанавливать дистанцию между животными и расстилать брезент, чтобы минимизировать передачу инфекции воздушно-капельным путем. Из всех больших кошек заповедника только три полностью оправились от болезни. Еще один, африканский сервал по кличке Нейко, находится в критическом состоянии. В число погибших входят такие виды животных, как амурско-бенгальские тигры, пумы, рыси, каракалы, рыси и сервалы, что подчеркивает уязвимость самых различных популяций экзотических кошек перед вирусом.

Мэтьюс также отметил, что заповедник, который обычно предоставляет убежище для больших кошек, оказавшихся в трудной ситуации, сталкивается с очень серьезными финансовыми трудностями из-за возросших расходов на медицинское обслуживание и дезинфекцию. Ожидается, что волонтеры потратят более 400 часов лишь на уборку территории, а работы заповедника будут приостановлены как минимум до марта. Несмотря на неудачу, Мэтьюс выразил решимость использовать этот опыт как возможность для обучения, чтобы улучшить практику защиты животных в заповедниках по всей стране.

Вспышки птичьего гриппа среди неавиационных видов встречаются все чаще и имеют значительные неприятные последствия для усилий по сохранению окружающей природы и здоровья населения планеты. Недавние случаи заболевания пум в округе Клаллам подтверждают настоятельную необходимость бдительного мониторинга ситуации со стороны правительств и принятия мер биобезопасности для защиты как диких, так и домашних животных.Ранее Фокус писал о том, что птичий грипп уже далеко не только птичий. Он добрался до норок и морских львов.

Также Фокус писал о том, откуда в последнее время появляется столько вирусов. В настоящее время насчитывается около 1,67 миллиона вирусов, заражающих млекопитающих и птиц, которые еще предстоит идентифицировать. Считается, что до 827 000 из них способны заразить человека.