Заповідник став могильником: спалах пташиного грипу забрав життя 20 екзотичних кішок

Вірус пташиного грипу все частіше забуває про перше слово у своєму найменуванні та бере на приціл найрізноманітніших тварин, від домашньої худоби до великих хижаків. Так, нещодавно його жертвами стали відразу 20 екзотичних тварин, що мешкали в заповіднику США.

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Центр захисту диких тварин у Шелтоні, штат Вашингтон, заповідник для екзотичних великих кішок площею 5 акрів, сьогодні бореться з катастрофічним спалахом пташиного грипу (H5N1). Хвороба забрала життя 20 із 37 великих кішок, що мешкають тут, включно з тиграми, пумами, леопардами та іншими екзотичними тваринами. Ситуація настільки небезпечна для мешканців заповідника, що владі довелося ввести карантинні заходи, пише The Washington Post.

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За словами співзасновника розплідника Марка Метьюса, серед постраждалих тварин були як літні кішки з уже наявними проблемами зі здоров'ям, так і зовні здорові молоді особини. Спалах захворювання, що почався наприкінці листопада, викликав у деяких кішок симптоми, що нагадують пневмонію, що призвело до швидкого скорочення чисельності тварин. Наразі заповідник перебуває на суворому карантині, поки влада з'ясовує, як вірус проник в установу.

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Пташиний грип, високопатогенний штам грипу, поширюється серед різних видів тварин, включно з людьми, ще з 2022 року. Метьюс припустив, що зараження могло статися через інфіковану воду, м'ясо або контакт із перелітними птахами. За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, пташиний грип було виявлено у диких птахів у всіх 50 штатах. Департамент риби і дикої природи штату Вашингтон нещодавно відзначив зростання кількості випадків пташиного грипу і попередив, що домашні тварини, особливо кішки, піддаються підвищеному ризику.

У заповіднику було вжито суворих заходів біозахисту, які вимагають від персоналу і волонтерів використовувати захисне спорядження, встановлювати дистанцію між тваринами і розстеляти брезент, щоб мінімізувати передачу інфекції повітряно-крапельним шляхом. З усіх великих кішок заповідника тільки три повністю оговталися від хвороби. Ще один, африканський сервал на прізвисько Нейко, перебуває в критичному стані. До числа загиблих входять такі види тварин, як амурсько-бенгальські тигри, пуми, рисі, каракали, рисі та сервали, що підкреслює вразливість найрізноманітніших популяцій екзотичних кішок перед вірусом.

Метьюс також зазначив, що заповідник, який зазвичай надає притулок для великих кішок, які опинилися у скрутному становищі, стикається з дуже серйозними фінансовими труднощами через збільшення витрат на медичне обслуговування та дезінфекцію. Очікується, що волонтери витратять понад 400 годин лише на прибирання території, а роботи заповідника будуть припинені щонайменше до березня. Незважаючи на невдачу, Метьюс висловив рішучість використати цей досвід як можливість для навчання, щоб поліпшити практику захисту тварин у заповідниках по всій країні.

Спалахи пташиного грипу серед неавіаційних видів трапляються дедалі частіше і мають значні неприємні наслідки для зусиль зі збереження навколишньої природи та здоров'я населення планети. Нещодавні випадки захворювання пум в окрузі Клаллам підтверджують нагальну необхідність пильного моніторингу ситуації з боку урядів і вжиття заходів біобезпеки для захисту як диких, так і домашніх тварин. Раніше Фокус писав про те, що пташиний грип уже далеко не тільки пташиний. Він дістався до норок і морських левів.

Також Фокус писав про те, звідки останнім часом з'являється стільки вірусів. Наразі налічується близько 1,67 мільйона вірусів, що заражають ссавців і птахів, які ще належить ідентифікувати. Вважається, що до 827 000 з них здатні заразити людину.