Рекордне масове вимирання в океані: ми наближаємося до незворотної точки неповернення (фото)

Дослідники зафіксували рекордну загибель коралів на Великому Бар'єрному рифі та попереджають, що це може стати початком катастрофи.

Кліматична криза, що нависла над планетою, не тільки обрушила на сушу неймовірні хвилі спеки та посухи, а й залишила свій відбиток на Світовому океані. Дослідники щойно зафіксували рекордну загибель коралів на Великому Бар'єрному рифі та вважають, що він наближається до незворотної "точки неповернення", пише Daily Mail.

Дослідники тепер б'ють на сполох, побоюючись, що найбільше у світі скупчення коралових рифів, що тягнеться на 2300 кілометрів уздовж східного узбережжя Австралії, перебуває за крок від точки неповернення. Причиною вразливого становища коралів стало те, що Великий Бар'єрний риф неодноразово зазнавав ударів глобального потепління.

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У новому дослідженні вчені з Австралійського інституту морських наук (AIMS) вивчили риф і в деяких його частинах зафіксували найвищу загибель коралів за всю історію спостережень. Центр морських досліджень, який розпочав моніторинг всесвітньо відомого рифа 1985 року, обстежив 19 рифів уздовж знаменитого регіону в період із серпня до жовтня цього року.

Результати вказують на те, що за цей період 12 із 19 постраждали від скорочення "коралового покриття" — ділянки на рифі, вкритої живими коралами. Ба більше, вчені виявили, що на одному рифі загинули 72% коралів, а основною причиною називають підвищення температур, спричинене зміною клімату, а також двома циклонами та повенями.

Дані також вказують на те, що цього року дослідники підтвердили вже п'яте масове знебарвлення рифа за останні вісім років. Ба більше, під час останнього раунду підводних досліджень було вивчено тільки три з 11 ділянок або "секторів" Великого Бар'єрного рифу, тому загальна картина може бути ще гіршою.

Дослідники вважають, що основним чинником втрати коралів є тепловий стрес, спричинений зміною клімату. За словами провідного автора дослідження, доктора Майка Емслі, вплив постійної спеки, забруднення і відливів, імовірно, може призвести до того, що корали почнуть витісняти водорості, внаслідок чого стануть повністю білими — цей процес відомий як "знебарвлення".

Учені вивчили окремі регіони Великого Бар'єрного рифу Фото: Lancaster University

На жаль, якщо хвилі спеки продовжать впливати на район, вчені вважають, що водорості не повернуться, а корали й надалі помиратимуть. Емслі також зазначає, що в деяких районах Великого Бар'єрного рифу тепловий стрес став настільки високим, що смертність не є несподіваним результатом.

Сильні дощі також можуть знизити солоність, необхідну коралам для виживання, тоді як великі штормові хвилі можуть призвести до серйозного фізичного пошкодження коралових рифів. Все це разом просто загрожує вимиранням Великого Бар'єрного рифу.

Дослідники також виявили, що близько третини живих коралів було втрачено в секторі Куктаун-Лізард-Айленд, який зазнав найбільшого річного зниження для цього сектору за 39 років. У секторі Кернс кораловий покрив скоротився приблизно на третину на всіх п'яти рифах сектору, тоді як у секторі Іннісфейл кораловий покрив залишився на рівні, аналогічному весняному, на чотирьох обстежених рифах. У секторі Іннісфейл тепловий стрес від морської хвилі тепла був нижчим, а вплив циклонів Джаспер і Кіррілі був менш інтенсивним.

Надалі вчені планують продовжити спостереження, щоб дізнатися більше про загрози, які нависли над кораловими рифами.

Зазначимо, що загалом на Великому Бар'єрному рифі сталося п'ять масових знебарвлень — у 1998, 2002, 2016, 2017, 2020, 2022 і зараз, у 2024 році.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли гігантський кораловий риф, який перевернув їхні уявлення про океан.