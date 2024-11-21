Рекордное массовое вымирание в океане: мы приближаемся к необратимой точке невозврата (фото)

Исследователи зафиксировали рекордную гибель кораллов на Большом Барьерном рифе и предупреждают, что это может стать началом катастрофы.

Климатический кризис, нависший над планетой, не только обрушил на сушу невероятные волны жары и засухи, но также оставил свой отпечаток и на Мировом океане. Исследователи только что зафиксировали рекордную гибель кораллов на Большом Барьерном рифе и считают, что он приближается к необратимой "точке невозврата", пишет Daily Mail.

Исследователи теперь бьют тревогу, опасаясь, что крупнейшее в мире скопление коралловых рифов, простирающееся на 2300 километров вдоль восточного побережья Австралии, находится в шаге от точки невозврата. Причиной уязвимого положения кораллов послужило то, что Большой Барьерный риф неоднократно подвергался ударам глобального потепления.

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В новом исследовании ученые из Австралийского института морских наук (AIMS) изучили риф и в некоторых его частях зафиксировали самую высокую гибель кораллов за всю историю наблюдений. Центр морских исследований, который начал мониторинг всемирно известного рифа в 1985 году, обследовал 19 рифов вдоль знаменитого региона в период с августа по октябрь этого года.

Результаты указывают на то, что за этот период 12 из 19 пострадали от сокращения "кораллового покрытия" — области на рифе, покрытой живыми кораллами. Более того, ученые обнаружили, что на одном рифе погибло 72% кораллов, а основной причиной называют повышение температур, вызванное изменением климата, а также двумя циклонами и наводнениями.

Данные также указывают на то, что в этом году исследователи подтвердили уже пятое массовое обесцвечивание рифа за последние восемь лет. Более того, в ходе последнего раунда подводных исследований были изучены только три из 11 участков или "секторов" Большого Барьерного рифа, поэтому общая картина может быть еще хуже.

Исследователи считают, что основным фактором потери кораллов является тепловой стресс, вызванный изменением климата. По словам ведущего автора исследования, доктора Майка Эмсли, воздействие постоянной жары, загрязнения и отливов, вероятно, может привести к тому, что кораллы начнут вытеснять водоросли, в результате чего станут полностью белыми — этот процесс известен как "обесцвечивание".

Ученые изучили отдельные регионы Большого Барьерного рифа Фото: Lancaster University

Увы, если волны жары продолжат воздействовать на район, ученые полагают, что водоросли не вернутся, а кораллы продолжат умирать. Эмсли также отмечает, что в некоторых районах Большого Барьерного рифа тепловой стресс стал настолько высоким, что смертность не является неожиданным результатом.

Сильные дожди также могут снизить соленость, необходимую кораллам для выживания, в то время как большие штормовые волны могут привести к серьезному физическому повреждению коралловых рифов. Все это вместе попросту угрожает вымиранием Большого Барьерного рифа.

Исследователи также обнаружили, что около трети живых кораллов было потеряно в секторе Куктаун-Лизард-Айленд, который претерпел самое большое годовое снижение для этого сектора за 39 лет. В секторе Кэрнс коралловый покров сократился примерно на треть на всех пяти рифах сектора, в то время как в секторе Иннисфейл коралловый покров остался на уровне, аналогичном весеннему, на четырех обследованных рифах. В секторе Иннисфейл тепловой стресс от морской волны тепла был ниже, а воздействие циклонов Джаспер и Киррили было менее интенсивным.

В дальнейшем ученые планируют продолжить наблюдения, чтобы узнать больше об угрозах, которые нависли над коралловыми рифами.

Отметим, что всего на Большом Барьерном рифе произошло пять массовых обесцвечиваний — в 1998, 2002, 2016, 2017, 2020, 2022 и сейчас в 2024 году.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли гигантский коралловый риф, который перевернул их представления об океане.