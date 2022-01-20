Ученые нашли гигантский коралловый риф, который перевернул их представления об океане (фото, видео)

Открытие показывает, что коралловые рифы лучше защищены от глобального потепления, чем считалось ранее.

У побережья острова Таити на юге Тихого океана ученые обнаружили уникальный коралловый риф, которого еще не коснулось негативное воздействие человека. Об этом сообщает BBC.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Открытие было сделано в ноябре 2021 года, однако об этом стало известно только сейчас.

Риф, протяженностью 3 км, обнаружен на необычной для этих морских отложений глубине 30 м. Он является одним из крупнейших, обнаруженных так глубоко. Как правило, рифы находят в мелких водах, ведь водоросли, живущие в телах кораллов, нуждаются в свете.

[ + – ] нетронутый глубоководный коралловый риф

Это открытие, говорят ученые, показало, как много людям еще предстоит узнать об океане.

"Мы до сих пор ассоциируем кораллы с самыми мелководными тропическими морями, но здесь мы находим огромную ранее неизвестную систему коралловых рифов", — прокомментировал открытие профессор Мюррей Робертс из Эдинбургского университета.

Он также добавил, что в будущем таких глубоководных рифов будет больше, поскольку мелководье из-за глобального потепления нагревается быстрее, что уничтожает кораллы.

Именно большая глубина, говорят ученые, и спасла этот риф от негативного воздействия человека на океан.

Исследователи отмечают, что это открытие внушает им оптимизм в вопросе будущего коралловых рифов. Существование такого глубоководного рифа показывает, что эти отложения лучше защищены от глобального потепления, чем считалось раньше.

Коралловые рифы относятся к экосистемам океана, которым угрожает наибольшая опасность: они уязвимы к загрязнениям воды, повышениям температуры моря и выбросам углекислого газа, растворяющимся в воде.

Ранее Фокус сообщал, что ученые американские ученые опубликовали исследование, в котором утверждают, что сейчас мир переживает шестое массовое вымирание живых существ.