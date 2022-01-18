На Земле уже началось шестое массовое вымирание: ученые назвали первые признаки

В новом исследовании биологи говорят, что очередное массовое вымирание на Земле действительно началось. Но не все ученые согласны с этим утверждением.

Ученые из Гавайского университета в Маноа опубликовали исследование, в котором утверждают, что шестое массовое вымирание живых существ на планете уже началось. Об этом говорит серьезное сокращение биоразнообразия животных на Земле. Но другие ученые не согласны с таким взглядом на вещи. По словам исследователей из Гавайского университета, все потому, что при оценке угрозы вымирания животных учитываются только млекопитающие и птицы, и мало кто обращает внимание на исчезновение беспозвоночных, сообщает ScienceAlert.

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Ученые из Гавайского университета в Маноа говорят, что уже началось серьезное сокращение биоразнообразия животных на Земле. И это первый признак нового, шестого массового вымирания. Но не все поддерживают идею о начале массового исчезновения живых существ.

"То, что выросли темпы вымирания многих видов и сократилась численность многих животных и растений, уже хорошо известно. Но некоторые ученые не согласны с тем, что это признак массового вымирания. Все потому, что основное внимание при оценке проблемы сосредоточено на млекопитающих и птицах, и все забывают о беспозвоночных, которые представляют большинство биоразнообразия на планете", — говорит Роберт Коуи из Гавайского университета в Маноа.

[ + – ] На Земле выросли темпы вымирания многих видов и сократилась численность многих животных и растений Фото: SciTechDaily

По словам Коуи, даже в списке исчезающих видов Международного союза охраны природы (МСОП), основное внимание уделяют млекопитающим, птицам и амфибиям.

"Часто при оценке темпов вымирания на Земле основное внимание уделяют исчезновению млекопитающих и птиц, и это как-бы является отражением вымирания всего биоразнообразия", — говорит Коуи.

Начиная с 1500 года нашей эры на Земле вымерли 1,5% известных видов млекопитающих и птиц. И это обычная скорость исчезновения видов – фоновое вымирание — между событиями массового вымирания, согласно отчетам МСОП.

"Но если взглянуть на количество вымерших беспозвоночных, то ситуация выглядит намного хуже", — говорит Коуи.

[ + – ] Беспозвоночные составляют подавляющее большинство видов животных на планете. Некоторые даже считают, что это 97%. Фото: ScienceAlert

Ученые утверждают, что МСОП не учитывает огромную часть биоразнообразия при оценке угрозы вымирания. Например, беспозвоночные составляют подавляющее большинство видов животных на планете. Некоторые даже считают, что это 97%. Если учесть показатели вымирания беспозвоночных, то с 1500 года нашей эры вымерли от 7,5 до 13% всех известных видов животных и растений, говорят ученые в новом исследовании.

"Если будем говорить и о беспозвоночных, то шестое массовое вымирание уже началось", — говорит Коуи.

"Текущие показатели вымирания намного выше, чем темпы фонового вымирания", — резюмируют авторы нового научной работы.

Ученые из Гавайского университета в Маноа говорят, что спасти все виды земного биоразнообразия не удастся, но если учитывать все богатство биоразнообразия и сосредоточить свое внимание на большинстве исчезающих видов, то возможно их удастся сохранить для будущих поколений.

Массовые вымирания на Земле

За последние 540 млн лет на планете случилось 5 массовых вымираний огромного масштаба и около 20 менее глобальных вымираний. Последнее, пятое вымирание живых существ на Земле произошло около 65 млн лет назад, во время которого исчезли динозавры. Самым крупным массовым вымирание на планете считается вымирание, которое произошло 250 млн лети назад, во время которого исчезло около 90% всех живых существ.

Фото: SciTechDaily

Напоминаем, ученые нашли свидетельства неизвестного науке масштабного вымирания на Земле, которое произошло 33 млн лет назад.

Также ученые считают, что человечество уже в процессе вымирания. Во второй половине 21 века по прогнозам количество населения планеты начнет резко сокращаться.