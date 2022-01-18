На Землі почалося шосте масове вимирання: учені назвали перші ознаки

У новому дослідженні біологи кажуть, що чергове масове вимирання Землі справді почалося. Але не всі вчені погоджуються з цим твердженням.

Учені з Гавайського університету Маноа опублікували дослідження, в якому стверджують, що шосте масове вимирання живих істот на планеті вже почалося. Про це свідчить серйозне скорочення біорізноманіття тварин Землі. Але інші вчені не погоджуються з таким поглядом на речі. За словами дослідників із Гавайського університету, все тому, що під час оцінки загрози вимирання тварин враховуються лише ссавці та птахи, і мало хто звертає увагу на зникнення безхребетних, повідомляє ScienceAlert.

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Учені з Гавайського університету в Маноа кажуть, що вже почалося серйозне скорочення біорізноманіття тварин на Землі. І це перша ознака нового, шостого масового вимирання. Але не всі підтримують ідею початку масового зникнення живих істот.

"Те, що зросли темпи вимирання багатьох видів і скоротилася чисельність багатьох тварин і рослин, уже добре відомо. Але деякі вчені не згодні з тим, що це ознака масового вимирання. Усе тому, що основна увага під час оцінки проблеми зосереджена на ссавцях і птахах, і всі забувають про безхребетних, які представляють більшість біорізноманіття на планеті", — каже Роберт Коуї з Гавайського університету в Маноа.

[ + – ] На Землі зросли темпи вимирання багатьох видів і скоротилася чисельність багатьох тварин і рослин Фото: SciTechDaily

За словами Коуї, навіть у списку видів, що зникають, Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), основну увагу приділяють ссавцям, птахам та амфібіям.

"Часто під час оцінки темпів вимирання на Землі основну увагу приділяють зникненню ссавців і птахів, і це ніби є відображенням вимирання всього біорізноманіття", — говорить Коуї.

Починаючи з 1500 року нашої ери на Землі вимерли 1,5% відомих видів ссавців і птахів. І це звичайна швидкість зникнення видів — фонове вимирання між подіями масового вимирання, згідно зі звітами МСОП.

"Але якщо поглянути на кількість безхребетних, котрі вимерли, то ситуація виглядає набагато гірше", — говорить Коуї.

[ + – ] Безхребетні становлять переважну більшість видів тварин на планеті. Дехто навіть вважає, що це 97%. Фото: ScienceAlert

Учені стверджують, що МСОП не враховує більшу частину біорізноманіття в оцінці загрози вимирання. Наприклад, безхребетні становлять переважну більшість видів тварин на планеті. Дехто навіть вважає, що це 97%. Якщо зважити на показники вимирання безхребетних, то з 1500 року нашої ери вимерли від 7,5 до 13% усіх відомих видів тварин і рослин, кажуть учені в новому дослідженні.

"Якщо говоритимемо і про безхребетних, то шосте масове вимирання вже почалося", — каже Коуї.

"Поточні показники вимирання набагато вищі, ніж темпи фонового вимирання", — резюмують автори нової наукової роботи.

Учені з Гавайського університету в Маноа кажуть, що врятувати всі види земного біорізноманіття не вдасться, але якщо враховувати все багатство біорізноманіття і зосередити свою увагу на більшості видів, котрі зникають, то можливо їх вдасться зберегти для майбутніх поколінь.

Масові вимирання на Землі

За останні 540 млн років на планеті трапилося 5 масових вимирань величезного масштабу та майже 20 менш глобальних вимирань. Останнє, п'яте вимирання живих істот на Землі відбулося приблизно 65 млн років тому, під час якого зникли динозаври. Найбільшим масовим вимиранням на планеті вважається вимирання, яке сталося 250 млн років тому, під час якого зникло майже 90% усіх живих істот.

Фото: SciTechDaily

Нагадуємо, вчені знайшли свідчення невідомого науці масштабного вимирання на Землі, яке відбулося 33 млн років тому.

Також учені вважають, що людство вже у процесі вимирання. У другій половині 21 століття, за прогнозами, кількість населення планети почне різко скорочуватися.