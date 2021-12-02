Ходячі мерці. Учені вважають, що людство вже в процесі вимирання

Біолог-еволюціоніст прогнозує, що до середини століття чисельність населення планети вийде на свій пік і почне різко падати.

У 1960-х роках світ був стурбований ядерною війною і перенаселенням, тоді глобальні темпи приросту населення перевищували 2%, що стало найвищим показником в історії людства. Через пів століття питання перенаселення, здається, втратило свою актуальність, пише палеонтолог, еволюційний біолог і редактор журналу Nature Генрі Джі для Scientific American.

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"Зараз на Землі живе майже вдвічі більше людей, ніж у 1968 році, і незважаючи на те, що чисельність людей у світі все ще зростає, темпи приросту впали вдвічі з 1986 року", — каже Джі.

За його словами, експерти дійшли висновку, що до середини століття чисельність населення планети вийде на свій пік і почне різко знижуватися. До 2100 року кількість людей у світі може виявитися меншою, ніж зараз. У більшості країн світу, особливо в бідних, рівень народжуваності вже набагато нижчий, ніж рівень смертності. Джі вважає, що настав час турбуватися про малонаселеність.

"Як палеонтолог я заглядаю далеко вперед. Види ссавців, як правило, з'являються і зникають досить швидко, приблизно через мільйон років. Homo sapiens існує майже 315 тис. років, але більшу частину цього часу наш вид був нечисленним, настільки рідкісним, що жодного разу не знаходився на межі зникнення. Саме так було покинуто насіння вимирання людства: нинішня людська популяція виросла з дуже маленької групи людей", — зазначає експерт.

Джі пояснює, чому така ситуація вкрай несприятлива для виду загалом. За його словами, усі представники Homo sapiens надзвичайно однакові. У деяких груп шимпанзе генетична різноманітність більша, ніж у всієї людської популяції. Відсутність генетичної різноманітності ніколи не сприяла виживанню видів.

Крім цього, останні десятиліття якість людської сперми сильно погіршилася, можливо, саме це призвело до зниження народжуваності. Але в експертів поки що немає єдиної думки з цього приводу. На зниження народжуваності також могло вплинути забруднення навколишнього середовища або стрес, спричинений тривалим проживанням поруч один з одним.

"Протягом більшої частини еволюції людини, люди подорожували планетою без нічого, живучи розкиданими і розрізненими групами. Звичка жити в містах, майже один на одному (в багатоквартирних будинках), зовсім нещодавня звичка", — зазначає палеонтолог.

[ + – ] Еволюція людини Фото: эволюция человека

Інша причина уповільнення зростання чисельності популяції — економічна. Світ прагне постійного економічного зростання, але це складне завдання, коли ресурси обмежені. Наразі Homo sapiens використовує від 25% до 40% чистої первинної продуктивності — органічної речовини, що накопичується рослинами за допомогою повітря, води та сонячного світла.

"Це погана новина не лише для інших видів на планеті, але й негативно впливає на економічні перспективи", — наголошує експерт.

У наші дні людям доводиться працювати старанніше та довше, щоб забезпечити рівень життя подібний до того, який був нормою для попереднього покоління. Через це люди можуть відкладати народження дітей до моменту, коли стає занадто пізно і їхня фертильність починає знижуватися.

Додатковим фактором може бути економічна, репродуктивна та політична емансипація жінок, що саме собою є позитивною тенденцією. Емансипація за пів століття подвоїла робочу силу, покращила рівень освіти, тривалість життя та економічний потенціал людства загалом. Також завдяки кращій медицині та контрацепції жінкам більше не потрібно народжувати багато дітей, щоб хоч кілька з них пережили раннє дитинство.

У той же час, менша кількість дітей та пізніше створення сім'ї означає, що населення продовжуватиме скорочуватися.

Але найбільш підступна загроза існування людини позначається вченими як "борг вимирання" — це майбутнє зникнення виду через події минулого.

"У розвитку будь-якого виду, навіть того, що процвітає, є момент, коли вимирання стає неминучим. Причиною такого вимирання зазвичай стає запізніла реакція на втрату довкілля. До найбільшого ризику схильні види, які домінують на певних ділянках довкілля за рахунок інших видів, котрі мігрують і більш розосереджені. Але люди заселяють майже всю планету та домінують на ній. Отже, Homo sapiens можливо, вже є ходячими мерцями", — підкреслює Джі.

Експерт також перераховує найочевидніші ознаки того, що людство на шляху до вимирання:

погіршення навколишнього середовища та скорочення ресурсів;

зниження народжуваності нижче за рівень смертності;

обмежена генетична різноманітність.

"Головне питання полягає в тому, коли людство вимре як вид? Я припускаю, що люди опинилися не лише на порозі скорочення, а й колапсу, який відбудеться найближчим часом", — підсумував біолог-еволюціоніст.