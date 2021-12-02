Ходячие мертвецы. Ученые считают, что человечество уже в процессе вымирания

Биолог-эволюционист прогнозирует, что к середине века численность населения планеты выйдет на свой пик и начнет резко падать.

В 1960-х годах мир был обеспокоен ядерной войной и перенаселением, тогда глобальные темпы прироста населения превышали 2%, что стало самым высоким показателем в истории человечества. Спустя полвека вопрос перенаселения, кажется, потерял свою актуальность, пишет палеонтолог, эволюционный биолог и редактор журнала Nature Генри Джи для Scientific American.

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"Сейчас на Земле живет почти вдвое больше людей, чем в 1968 году, и несмотря на то, что численность людей в мире все еще увеличивается, темпы прироста упали вдвое с 1986 года", – говорит Джи.

По его словам, эксперты пришли к выводу, что к середине века численность населения планеты выйдет на свой пик и начнет резко снижаться. К 2100 году количество людей в мире может оказаться меньше, чем на данный момент. В большинстве стран мира, особенно в более бедных, уровень рождаемости уже намного ниже смертности. Джи считает, что пришло время беспокоиться о малонаселенности.

Фото: The Conversation

"Как палеонтолог я заглядываю далеко вперед. Виды млекопитающих, как правило появляются и исчезают довольно быстро, примерно через миллион лет. Homo sapiens существует около 315 тыс. лет, но большую часть этого времени наш вид был малочисленным, настолько редким, что ни раз находится на грани исчезновения. Именно так были брошены семена вымирания человечества: нынешняя человеческая популяция выросла из очень маленькой группы людей", – отмечает эксперт.

Джи объясняет, почему такая ситуация крайне неблагоприятна для вида в целом. По его словам, все представители Homo sapiens необычайно одинаковы. У некоторых групп шимпанзе генетическое разнообразие больше, чем у всей человеческой популяции. Отсутствие генетического разнообразия никогда не способствовало выживанию видов.

Кроме этого, в последние десятилетия качество человеческой спермы сильно ухудшилось, возможно, именно это привело к снижению рождаемости. Но у экспертов пока нет единого мнения по этому поводу. На снижение рождаемости также могло повлиять загрязнение окружающей среды или стресс, вызванный длительным проживанием рядом друг с другом.

"На протяжении большей часть эволюции человека, люди путешествовали по планете налегке, живя разбросанными и разрозненными группами. Привычка жить в городах, почти друг на друге (в многоквартирных домах), совсем недавняя привычка", – отмечает палеонтолог.

[ + – ] Эволюция человека Фото: History

Другая причина замедления роста численности популяции – экономическая. Мир стремится к постоянному экономическому росту, но это сложная задача, когда ресурсы ограничены. На данный момент Homo sapiens использует от 25% до 40% чистой первичной продуктивности – органического вещества, которое накапливается растениями с помощью воздуха, воды и солнечного света.

"Это плохая новость не только для других видов на планете, но также негативно влияет на экономические перспективы", – подчеркивает эксперт.

В наши дни людям приходится работать усерднее и дольше, чтобы обеспечить уровень жизни подобный тому, который был нормой для предыдущего поколения. Из-за этого люди могут откладывать рождение детей до момента, когда становится слишком поздно и их фертильность начинает снижаться.

Дополнительным фактором может быть экономическая, репродуктивная и политическая эмансипация женщин, что само по себе является положительной тенденцией. Эмансипация за полвека удвоила рабочую силу, улучшила уровень образования, продолжительность жизни и экономический потенциал человечества в целом. Также благодаря лучшей медицине и контрацепции женщинам больше не нужно рожать много детей, чтобы хоть несколько из них пережили раннее младенчество.

В это же время, меньшее количество детей и позднее создание семьи означает, что население продолжит сокращаться.

Но сама коварная угроза существования человека обозначается учеными, как "долг вымирания" – это будущее исчезновение вида из-за событий прошлого.

"В развитии любого вида, даже процветающего, есть момент, когда вымирание становится неизбежным. Причиной такого вымирания обычно становится запоздалая реакция на потерю среды обитания. Наибольшему риску подвержены виды, которые доминируют на определенных участках среды обитания за счет других видов, которые мигрируют и более рассредоточены. Но люди заселяют почти всю планету и доминируют на ней. Следовательно, Homo sapiens возможно, уже являются ходячими мертвецами", – подчеркивает Джи.

Эксперт также перечисляет самые явные знаки того, что человечество на пути к вымиранию:

Ухудшение окружающей среды и сокращение ресурсов;

Снижение рождаемости ниже уровня смертности;

Ограниченное генетическое разнообразие.

"Главный вопрос заключается в том, когда человечество вымрет как вид? Я предполагаю, что люди оказались не только на пороге сокращения, но и коллапса, который произойдет в ближайшее время", – подытожил биолог-эволюционист.