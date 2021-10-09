Знайдено невідоме науці масштабне вимирання на Землі, що сталося 33 млн років тому

Дослідники вважають, що подія була невідома через неправильне трактування літопису скам'янілостей.

В кінці еоцену близько 33 млн років тому почався період великих змін на Землі, зокрема, температура разюче впала, а льодовики потягнулися до екватора. Про це повідомляє Science Alert.

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Зміна клімату призвела до загибелі видів на азіатському континенті. Але біорізноманіття Африки, здавалося не постраждало. Принаймні так вважали вчені до недавнього часу.

Згідно з новим дослідженням учених з США, експерти неправильно трактували літопис скам'янілостей.

Новий аналіз показує, що ссавці на Аравійському півострові, а також на території африканського континенту також постраждали від зміни клімату. Вчені вважають, що майже дві третини від усього біорізноманіття зникли приблизно 30 млн років тому.

Відомо, що в цей період в регіоні були різкі коливання температури, а також спостерігалася інтенсивна вулканічна активність.

З якої б причини не сталося вимирання, спорожнілі екологічні ніші такими залишалися недовго.

"Абсолютно очевидно, що відбулося грандіозне вимирання, а потім почався період відновлення", — говорить біолог з Університету Дьюка Стівен Херітедж.

За словами експертів, літопис скам'янілостей може бути складно інтерпретувати через те, що воно схоже на ковдру з клаптиків. Останки далеко не всіх видів зберігаються до наших днів, але з правильними аналітичними інструментами дослідники все ж можуть отримати інформацію з жменьки кісток.

Команді вдалося зібрати дані про скам'янілості, що належать п'яти групам ссавців. Серед них були м'ясоїдні тварини — гієнодон, а також дві групи гризунів і дві групи приматів, одну з яких представляли предки людей.

З цієї інформації вчені побудували генеалогічне древо, котре відобразило втрати для кожного з видів. Дослідники також змогли побачити, як види перебудовувалися, щоб заповнити вивільнені екологічні ніші.

Наприклад, зміни відбулися в зубах тварин. Незначні відмінності в формі зубів протягом тривалого періоду часу показують, як види адаптувалися до більшого об'єму їжі.

"Ми бачимо величезну втрату різноманітності зубів, а потім період відновлення з новими формами зубів і іншою адаптацією", — говорить провідний автор Доріен де Вріс з Університету Салфорд.

Вчені підкреслюють, що примати, серед яких були предки людини, постраждали більше інших видів. Різноманітність зубів антропоїдів 30 млн років тому скоротилася майже до нуля. Ситуація була настільки поганою, що збереглася лише одна морфологія зубів, істотно обмежує види їжі, яку змогли їсти нащадки приматів.