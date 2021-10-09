Найдено неизвестное науке масштабное вымирание на Земле, произошедшее 33 млн лет назад

Исследователи считают, что событие было утеряно из-за неправильной трактовки летописи окаменелостей.

В конце эоцена около 33 млн лет назад начался период больших перемен на Земле, в частности, температура разительно упала, а ледники потянулись к экватору. Об этом сообщает Science Alert.

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Изменение климата привело к гибели видов на азиатском континенте. Но биоразнообразие Африки, казалось не пострадало. По крайней мере так считали ученые до недавнего времени.

Согласно новому исследованию ученых из США, эксперты неправильно трактовали летопись окаменелостей.

Новый анализ показывает, что млекопитающие на Аравийском полуострове, а также на территории африканского континента также пострадали от изменения климата. Ученые считают, что почти две трети от всего биоразнообразия исчезли примерно 30 млн лет назад.

Известно, что в этот период в регионе были резкие колебания температуры, а также наблюдалась интенсивная вулканическая активность.

По какой бы причине ни произошло вымирание, опустевшие экологические ниши такими оставались недолго.

"Абсолютно очевидно, что произошло грандиозное вымирание, а затем начался период восстановления", – говорит биолог из Университета Дьюка Стивен Херитэдж.

По словам экспертов, летопись окаменелостей может быть сложно интерпретировать из-за того, что похожи на одеяло из лоскутов. Останки далеко не всех видов сохраняются до наших дней, но с правильными аналитическими инструментами исследователи все же могут извлечь информацию из горстки костей.

Команде удалось собрать данные об окаменелостях, принадлежащих пяти группам млекопитающих. Среди них были плотоядные животные – гиенодоны, а также две группы грызунов и две группы приматов, одну из которых представляли предки людей.

Из этой информации ученые построили генеалогическое древо, отразившее потери для каждого из видов. Исследователи также смогли увидеть, как виды перестраивались, чтобы заполнить освободившиеся экологические ниши.

Например, изменения произошли в зубах животных. Незначительные различия в форме зубов в течение длительного периода времени показывают, как виды адаптировались к появившемуся обилию пищи.

"Мы видим огромную потерю разнообразия зубов, а затем период восстановления с новыми формами зубов и другой адаптацией", – говорит ведущий автор Дориен де Врис из Университета Салфорда.

Ученые подчеркивают, что приматы, среди которых были предки человека, пострадали больше других видов. Разнообразие зубов антропоидов 30 млн лет назад сократилось почти до ноля. Ситуация была настолько плохой, что сохранилась всего одна морфология зубов, существенно ограничивающая виды пищи, которую смогли есть потомки приматов.