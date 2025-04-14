Через 4 года произойдет самое редкое космическое событие в нашей жизни: что случится

Через четыре года, а именно 13 апреля 2029 года, огромный астероид приблизится к Земле на расстояние, которое меньше, чем орбита некоторых спутников. Такое сближение происходит чрезвычайно редко. Астероид под названием (99942) Апофис не врежется в Землю, но он может стать реальной угрозой для нас в будущем. Поэтому у ученых есть уникальный шанс, который как они считают, выпадает раз в 1000 лет, чтобы изучить огромный астероид.

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Об этом пишет Forbes.

Астероид (99942) Апофис был назван в четь древнеегипетского бога хаоса в виде змея и в принципе соответствует своему названию из-за потенциальных разрушений, которые он может причинить. Если астероид шириной 340 метров упадет на Землю, то он может разрушить все в радиусе сотен километров от эпицентра удара и при этом унести жизни миллионов людей, если удар придется на густонаселенный район. Но в апреле 2029 года астероид Апофис не врежется в Землю, но пролетит мимо нашей планеты на чрезвычайно близком расстоянии — всего 32 000 км.

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На прошлой неделе ученые со всего мира собрались в Токио, Япония, чтобы обсудить планы по исследованию астероида на близком расстоянии от Земли. Ученые считают, что такой шанс выпадет раз в 1000 лет.

Астероид Апофис впервые обнаружили 21 года назад и изначально расчеты показали, что он может врезаться в нашу планету в 2029 или в 2026, или в 2068 году. Но новые данные показывают, что пока человечество в безопасности. По крайне мере через 4 года космический камень точно не упадет на нашу планету.

Но гравитационное влияние Земли во время сближения астероида с нашей планетой в 2029 году может изменить его траекторию полета, что сделает астероид более опасным для нас. Также астероид может столкнутся с другим космическим камнем, что может изменить его орбиту.

Астероид Апофис впервые обнаружили 21 года назад и изначально расчеты показали, что он может врезаться в нашу планету в 2029 или в 2026 или в 2068 году Фото: ESA

Ученые считают, что реальную угрозу в таком случае астероид может представлять для Земли в 2068 году, когда он может оправдать свое прозвище "Бог хаоса", а потому необходимо его тщательно изучить.

По словам Ричарда Бинзеля из Массачусетского технологического института, 13 апреля 2029 года люди смогут увидеть астероид Апофис невооруженным глазом. Лучше всего астероид будет виден жителям Западной Европы и Западной Африки.

У NASA уже есть технология, которая позволяет в случае реальной опасности изменить траекторию астероида, который может упасть на Землю. В октябре 2022 года космический аппарат DART врезался в астероид Диморф на скорости 24 000 км/ч, что позволило изменить его орбиту.

В октябре 2022 года космический аппарат DART врезался в астероид Диморф на скорости 24 000 км/ч, что позволило изменить его орбиту Фото: NASA

Для изучения астроида Апофис весной 2028 года отправится космический аппарат я Европейского космического агентства под названием RAMSES. Он приблизится к огромному астероиду в феврале 2029 года, как раз перед его сближением с Землей.

Ученые смогут получить данные о том, как Апофис взаимодействует с гравитацией Земли и как он физически изменится после сближения с нашей планетой.

Космический аппарат NASA OSIRIS–APEX подлетит к астероиду Апофис сразу после сближения космического камня с Землей и будет вращаться вокруг него до ноября 2030 года. Ученые смогут получить данные о том, как изменится траектория движения астероида.

Как уже писал Фокус, камера с высочайшей скоростью съемки позволила физикам увидеть хаос невидимого мира. Физики создали новую камеру, которая позволила сделать снимки атомного мира.

Также Фокус писал о том, что астрономы зафиксировали рекордный выброс редкого изотопа гелия-3 с Солнца. Обычно так много гелия-3 ученые не обнаруживали в потоках солнечной плазмы.