Через 4 роки відбудеться найрідкісніша космічна подія в нашому житті: що трапиться

За чотири роки, а саме 13 квітня 2029 року, величезний астероїд наблизиться до Землі на відстань, меншу, ніж орбіта деяких супутників. Таке зближення відбувається надзвичайно рідко. Астероїд під назвою (99942) Апофіс не вріжеться в Землю, але він може стати реальною загрозою для нас у майбутньому. Тому вчені мають унікальний шанс, який, як вони вважають, випадає раз на 1000 років, щоб вивчити величезний астероїд.

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Про це пише Forbes.

Астероїд (99942) Апофіс був названий на честь давньоєгипетського бога хаосу у вигляді змія і, в принципі, відповідає своїй назві через потенційні руйнування, які він може заподіяти. Якщо астероїд завширшки 340 метрів впаде на Землю, то він може зруйнувати все в радіусі сотень кілометрів від епіцентру удару і при цьому забрати життя мільйонів людей, якщо удар припаде на густонаселений район. Але у квітні 2029 року астероїд Апофіс не вріжеться в Землю, але пролетить повз нашу планету на надзвичайно близькій відстані — всього 32 000 км.

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Минулого тижня вчені з усього світу зібралися в Токіо, Японія, щоб обговорити плани з дослідження астероїда на близькій відстані від Землі. Вчені вважають, що такий шанс випаде раз на 1000 років.

Астероїд Апофіс уперше виявили 21 рік тому, і спочатку розрахунки показали, що він може врізатися в нашу планету в 2029 або в 2026, або в 2068 році. Але нові дані показують, що поки людство в безпеці. Принаймні через 4 роки космічний камінь точно не впаде на нашу планету.

Але гравітаційний вплив Землі під час зближення астероїда з нашою планетою у 2029 році може змінити його траєкторію польоту, що зробить астероїд більш небезпечним для нас. Також астероїд може зіткнутися з іншим космічним каменем, що може змінити його орбіту.

Астероїд Апофіс уперше виявили 21 рік тому і спочатку розрахунки засвідчили, що він може врізатися в нашу планету у 2029, або у 2026, або у 2068 році Фото: ESA

Учені вважають, що реальну загрозу в такому разі астероїд може становити для Землі у 2068 році, коли він може виправдати своє прізвисько "Бог хаосу", а тому необхідно його ретельно вивчити.

За словами Річарда Бінзеля з Массачусетського технологічного інституту, 13 квітня 2029 року люди зможуть побачити астероїд Апофіс неозброєним оком. Найкраще астероїд буде видно жителям Західної Європи і Західної Африки.

У NASA вже є технологія, яка дає змогу в разі реальної небезпеки змінити траєкторію астероїда, який може впасти на Землю. У жовтні 2022 року космічний апарат DART врізався в астероїд Діморф на швидкості 24 000 км/год, що дало змогу змінити його орбіту.

У жовтні 2022 року космічний апарат DART врізався в астероїд Діморф на швидкості 24 000 км/год, що дало змогу змінити його орбіту Фото: NASA

Для вивчення астроїда Апофіс навесні 2028 року вирушить космічний апарат Європейського космічного агентства під назвою RAMSES. Він наблизиться до величезного астероїда в лютому 2029 року, якраз перед його зближенням із Землею.

Вчені зможуть отримати дані про те, як Апофіс взаємодіє з гравітацією Землі і як він фізично зміниться після зближення з нашою планетою.

Космічний апарат NASA OSIRIS-APEX підлетить до астероїда Апофіс одразу після зближення космічного каміння із Землею і буде обертатися навколо нього до листопада 2030 року. Вчені зможуть отримати дані про те, як зміниться траєкторія руху астероїда.

Як уже писав Фокус, камера з високою швидкістю зйомки дозволила фізикам побачити хаос невидимого світу. Фізики створили нову камеру, яка дозволила зробити знімки атомного світу.

Також Фокус писав про те, що астрономи зафіксували рекордний викид рідкісного ізотопу гелію-3 з Сонця. Зазвичай так багато гелію-3 вчені не виявляли в потоках сонячної плазми.