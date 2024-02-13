Зіткнення апарата NASA з астероїдом: що трапилося з камінням, яке полетіло в космос (фото)

Вчені розбили апарат DART за 325 млн доларів, щоб врятувати людство.

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У вересні 2022 року успішно завершилася місія космічного апарату DART, вартістю 325 млн доларів, коли він навмисно розбився об поверхню астероїда Діморф заради порятунку людства. Суть місії була проста: потрібно було зіштовхнути апарат NASA з космічним каменем і перевірити, чи можна змінити його орбіту. Таким чином у майбутньому, як сподіваються вчені, можна буде врятувати Землю від будь-яких небезпечних астероїдів. Коли апарат упав на Діморф, то в космос полетів потік уламків розміром від частки міліметра до одного метра. Автори нової статті, опублікованої на сервері препринтів arXiv, провели аналіз потоку уламків, щоб передбачити, де вони могли опинитися, пише Universe Today.

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Астероїд Діморф обертається навколо свого астероїда Дідім, і разом вони утворюють подвійну систему. Жоден з астероїдів не становить загрози для Землі, але вони дали можливість перевірити технологію захисту планети від потенційного зіткнення. Ще в жовтні 2022 року NASA заявило про те, що орбіта астероїда Діморф була змінена, а це означає, що за допомогою кінетичної енергії космічних апаратів можна врятувати людство від потенційної катастрофи.

Фотографію астероїдів Дідім (зліва вгорі ) і його супутника Діморф за кілька хвилин до зіткнення зробив апарат DART Фото: NASA

Космічний апарат DART зіткнувся з Діморфом на величезній швидкості, внаслідок чого в космос полетіло каміння з поверхні астероїда зі швидкістю приблизно 2 км/с. Ці уламки спостерігали як наземні телескопи, так і космічний телескоп Габбл. Також за наслідками удару спостерігав зонд LICIACube, який незадовго до "космічної ДТП" відокремився від апарата DART.

За зіткненням з астероїдом апарату DART і наслідками цієї події стежив космічний телескоп Габбл Фото: NASA

Як показали подальші спостереження вчених, потік уламків перетворився на конусоподібне утворення з хвостом. Цей хвіст, схожий на хвіст комети, потім був відкинутий від системи астероїдів тиском сонячного випромінювання. За допомогою наземних знімків було встановлено масу і швидкість викинутих частинок.

Як показало нове моделювання, засноване на наявних даних, приблизно 3% усіх викинутих з астероїда каменів мали залишатися на орбіті навколо подвійної системи протягом 80 днів після удару. Також учені з'ясували, що приблизно 5% каміння розміром 10 см, що вилітає зі швидкістю 0,12 м/с і 0,18 м/с, мало залишатися на орбіті протягом 60 днів.

Водночас дослідження показало, що величезні камені залишилися на орбіті протягом 800 і 1550 днів після удару, але потім їхня кількість почала знижуватися. Вчені вважають, що ці величезні камені в основному зіткнулися з астероїдами Дідім і Діморф. Моделювання не показало, що будь-які камені можуть полетіти в космос і покинути подвійну систему.

За словами вчених, для повного розуміння наслідків зіткнення DART з астероїдом потрібні ближчі спостереження. І в цьому допоможе космічний апарат Hera Європейського космічного агентства, який вирушить до Дідіма і Діморфа за кілька років.

Як уже писав Фокус, астрономи вперше виявили воду на поверхні астероїдів у Сонячній системі. Передбачалося, що вся вода на їхній поверхні повинна була давно випаруватися.