Землю врятовано. Космічний апарат DART успішно зіткнувся з астероїдом та змінив його орбіту (відео)

Вперше людство випробувало нову технологію планетарного захисту Землі. І вона працює.

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Космічний апарат NASA DART у ніч проти 27 вересня, о 2:14 за Києвом, врізався в астероїд Діморф і змінив його траєкторію польоту. Так вчені продемонстрували, що у разі небезпеки, коли до Землі летітиме астероїд, його також можна відхилити з наміченого шляху, пише Live Science.

Апарат DART змінив орбіту астероїда Діморф, шириною 163 метри, що обертається навколо більшого астероїда під назвою Дідім. Хоча ці навколоземні астероїди і не були безпосередньою загрозою для Землі, їхні космічні побратими часто наближаються до нашої планети на небезпечну відстань, а тому NASA перевірило нову технологію захисту Землі від зіткнення з астероїдом.

Фокус вже писав докладно про місію космічного апарату DART.

Космічний апарат DART вагою в 550 кг, який був кубом з іонним двигуном, приладами та двома сонячними панелями довжиною 8,5 метрів "пожертвував" собою, щоб показати життєздатність нової технології планетарного захисту.

Перед зіткненням астероїд Діморф рухався зі швидкістю 21 160 км/год, а апарат врізався в нього зі швидкістю 22 500 км/год. Внаслідок удару сам апарат знищився, а від астероїда відкололися уламки та полетіли до космосу.

[ + – ] Так виглядав астероїд Діморф за 2 хвилини до зіткнення з ним апарату DART Фото: NASA

Космічний апарат впорався зі своїм завданням щодо зміни орбіти астероїда Діморфа. NASA поставило амбітну мету — обертання Діморфа навколо Дідіма має прискоритися на 73 секунди, але виявилося, що тепер замість майже 12 годин Діморф обертатиметься навколо свого господаря на 10 хвилин менше.

Протягом найближчих кількох тижнів вчені вестимуть спостереження за астероїдом, щоб повною мірою оцінити успіх місії.

Щоб дістатися двох астероїдів апарату DART знадобилося 10 місяців і за цей час він подолав відстань в 11 млн км. За тим, як апарат наближається до астероїда і до самого зіткнення, уважно стежили в NASA і навіть вели трансляцію цієї події.

[ + – ] Рекомендуємо дивитися з позначки 1:10:00 до 1:16:22, коли камера апарату DART перестала працювати

Повну інформацію про наслідки зіткнення земного апарату з астероїдом NASA отримають завдяки іншому космічному апарату — LICIACube. Він перебував на борту DART і ще 11 вересня відокремився від нього, щоб приготуватися до спостереження за зіткненням.

За словами представників NASA, через кілька днів вони опублікують знімки, зроблені цим маленьким апаратом, на яких буде видно наслідки удару DART по астероїду Діморф.

Попри те, що астероїд Діморф вже "постраждав" від наукових дослідів людства, йому та Дідіму не дадуть спокою. Ці навколоземні астероїди є метою дослідження космічним апаратом "Гера" Європейського космічного агентства, який полетить у космос у 2026 році.

Варто зазначити, що місія DART коштувала NASA 313 млн доларів.