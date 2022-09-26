Велике космічне ДТП. Коли апарат DART вріжеться в астероїд і де це подивитися

Космічний апарат NASA у ніч проти 27 вересня увійде в історію, коли вперше перевірить нову технологію планетарного захисту Землі.

Related video

Космічний апарат DART, згідно з заявою NASA, вночі, 27 вересня, а якщо точніше, то о 2:14 за київським часом, має зіткнутися з астероїдом Діморф. Це зіткнення має призвести до зміни його орбіти навколо свого господаря — астероїда Дідіма. Якщо все минеться успішно, то вперше в історії рукотворний апарат зможе змінити траєкторію польоту космічного каменю, пише Space.

У чому полягає суть місії DART?

24 листопада 2021 року до космосу відправився космічний апарат NASA під назвою DART. Його завданням є перевірка нової технології планетарного захисту Землі від потенційно небезпечних астероїдів. Апарат повинен врізатись в астероїд і так змінити його орбіту. Якщо технологія виправдає себе, то так само можна буде врятувати планету від небезпечного космічного каміння, що летить до неї.

Для випробування нової технології вчені обрали астероїд Діморф, діаметром 170 метрів, який обертається навколо більшого астероїда — Дідіма. Цей "дует" є навколоземними астероїдами, які знаходяться на відстані 9,6 млн км від Землі і не становлять для неї небезпеки. Космічний апарат DART повинен врізатися в астероїд Діморф, який робить повний оберт навколо Дідіма за майже 12 годин, зі швидкістю 23 760 км/год. І цей удар має відбутися в ніч проти 27 вересня, а саме о 2:14 за Києвом.

[ + – ] Космічний апарат DART повинен врізатися в астероїд Діморф, який робить повний оберт навколо Дідіма за майже 12 годин, зі швидкістю 23 760 км/год. І цей удар має відбутися в ніч проти 27 вересня, а саме о 2:14 за Києвом Фото: NASA

Перед самим зіткненням камера апарату під назвою DRACO робитиме знімки самих астероїдів і того, що передуватиме удару. У NASA вестимуть трансляцію з космосу і покажуть все, що відбувається, майже в режимі реального часу, враховуючи тимчасові затримки через величезну відстань.

Згідно з заявою NASA, космічний апарат DART вже виконав останній маневр для того, щоб зосередитись на своїй цілі та встановив курс на астероїд Дідім.

Фінальна фаза місії DART

Близько 23:00 за Києвом, 26 вересня, розпочнеться фінальна стадія місії апарату DART. Він повинен буде націлитись на астероїд Діморф і попрямувати до нього. На цьому етапі апарат діятиме повністю самостійно і не прийматиме команд із Землі.

[ + – ] Астероїди Дідім та Діморф. Ілюстрація Фото: NASA

Приблизно о 00:30 за Києвом, вже 27 вересня, космічний апарат DART почне надсилати зображення астероїдів Дідім та Діморф на Землю. NASA обіцяють показувати ці фотографії з невеликою затримкою в режимі практично реального часу.

50 хвилин до удару по астероїду Діморф

Приблизно о 1:25 за Києвом апарат DART вже повністю сконцентрує свою траєкторію польоту на астероїді Діморф, щоб зрештою завдати удару по ньому.

3 хвилини до удару по астероїду Діморф

О 2:11 за Києвом, 27 вересня, космічний апарат DART відключить свої двигуни і приготується до того, на що чекали вчені практично рік — він повинен врізатися в астероїд Діморф на швидкості в 23 760 км/год, щоб змінити його орбіту.

Зіткнення з астероїдом Діморф

О 2:14 за Києвом космічний апарат DART вріжеться в астероїд Діморф і внаслідок удару в космос мають відлетіти уламки астероїда. Сам момент зіткнення та наступний потік уламків має сфотографувати супутник LICIACube, який вже відокремився від апарата DART. Після цього супутник зробить обліт астероїда Діморфа, щоб зробити знімки місця удару та всіх наслідків зіткнення. Також супутник має надіслати дані, чи змінилася орбіта космічного каменя та наскільки сильно. Ці фотографії NASA обіцяє оприлюднити вже через два дні після удару по астероїду.

Фокус вже писав про підготовку до місії DART, про те, як апарат надіслав на Землю фотографії далеких зірок та однієї дуже яскравої зірки Вега.

Також Фокус писав про те, що апарат DART кілька тижнів тому надіслав перші знімки астероїдів Дідім та Діморф.