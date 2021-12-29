На шляху до астероїда Дідим. Космічний апарат DART надіслав унікальні знімки космосу

Космічний апарат, що летить до астероїдної системи Дідим, зробив два знімки далеких зірок.

Мета апарату DART — це система з двох астероїдів: Дідим і Діморф. Він має за допомогою удару по Діморфу відхилити його траєкторію польоту восени 2022 року. Поки він перебуває в дорозі камера апарату під назвою DRACO вже розпочала свою роботу та сфотографувала зірки в далеких сузір'ях і в зоряному скупченні M 38, повідомляє Universe Today.

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Космічний апарат DART — це перша у світі місії з випробування нового способу планетарного захисту, під час якої апарат зіткнеться із супутником астероїда Дідим — найменшим астероїдом Діморф. Хоча ці астероїди і не становлять загрози для Землі, в NASA хочуть дізнатися наскільки ефективною може бути технологія зміни руху астероїдів, щоб використовувати її під час можливого зближення із Землею дійсно астероїду, що дійсно становить небезпеку. DART досягне своєї мети 26 вересня 2022 року.

Під час свого польоту, який розпочався 24 листопада, камера DRACO 7 та 10 грудня зробила два знімки космічних об'єктів, які нещодавно отримали на Землі.

[ + – ] Знімок, зроблений камерою DRACO 7 грудня 2021 року Фото: ISS

Перший знімок камера зробила, коли апарат знаходився на відстані приблизно 3,2 млн км від Землі. На знімку видно майже десяток зірок на чорному тлі космосу, які знаходяться неподалік місця перетину сузір'їв Персея, Овна та Тельця.

[ + – ] Знімок, зроблений камерою DRACO 10 грудня 2021 року Фото: ISS

На другому знімку камера зафіксувала зіркове скупчення Messier 38 або M 38. Це скупчення знаходиться в сузір'ї Возничого на відстані приблизно 4 200 світлових років від нас.

Ці знімки допомагають фахівцям на Землі правильно налаштувати камеру, щоб під час наближення до кінцевого пункту призначення вона могла показати всі деталі астероїдної системи.

Фокус уже писав докладно про місію NASA щодо зміни траєкторії астероїда Діморфа.

Нагадуємо також, що камера української компанії зніме, як зонд NASA вріжеться в астероїд.