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На пути к астероиду Дидим. Космический аппарат DART прислал уникальные снимки космоса

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Космический аппарат DART должен изменить траекторию полета астероида Диморф. Иллюстрация
Космический аппарат DART должен изменить траекторию полета астероида Диморф. Иллюстрация

Космический аппарат, который летит к астероидной системе Дидим, сделал два снимка далеких звезд.

Цель аппарата DART – это система из двух астероидов: Дидим и Диморф. Он должен с помощью удара по Диморфу отклонить его траекторию полета осенью 2022 года. Пока он находится в пути камера аппарата под названием DRACO уже начала свою работу и сфотографировала звезды в далеких созвездиях и в звездном скоплении M 38, сообщает Universe Today.

Космический аппарат DART – это первая в мире мисси по испытанию нового способа планетарной защиты, во время которой аппарат столкнется со спутником астероида Дидим — меньшим астероидом Диморф. Хотя эти астероиды и не представляют угрозу для Земли, в NASA хотят узнать насколько эффективной может быть технология изменения движения астероидов, чтобы использовать ее во время возможного сближения с Землей действительно представляющего опасность планете астероида. DART достигнет своей цели 26 сентября 2022 года.

Во время своего полета, который начался 24 ноября, камера DRACO 7 и 10 декабря сделала два снимка космических объектов, которые недавно получили на Земле.

Снимок, который сделала камера DRACO 7 декабря 2021 года
Снимок, который сделала камера DRACO 7 декабря 2021 года
Фото: NASA

Первый снимок камера сделала, когда аппарат находился на расстоянии примерно в 3,2 млн км от Земли. На снимке видно около десятка звезд на черном фоне космоса, которые находятся недалеко от места пересечения созвездий Персея, Овна и Тельца.

звездное скопление, Messier 38, M 38
Снимок, который сделала камера DRACO 10 декабря 2021 года
Фото: NASA

На втором снимке камера зафиксировала звездное скопление Messier 38 или M 38. Это скопление находится в созвездии Возничего на расстоянии примерно 4200 световых лет от нас.

Эти снимки помогают специалистам на Земле правильно настроить камеру, чтобы при приближении к конечному пункту назначения она могла показать все детали астероидной системы.

Фокус уже писал подробно о миссии NASA по изменению траектории астероида Диморф.

Напоминаем также, что камера украинской компании снимет, как зонд NASA врежется в астероид.