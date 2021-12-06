Только без Брюса Уиллиса. Камера украинской компании снимет, как зонд NASA врежется в астероид
Камера компании Dragonfly Aerospace передаст на землю изображения столкновения космического аппарата DART с астероидом Диморфос.
В конце ноября NASA отправило в космос аппарат DART, который должен осенью 2022 года изменить траекторию околоземного астероида Диморфос. Таким образом в NASA хотят проверить способность космических аппаратов изменять траекторию полета потенциально опасных для Земли астероидов. Момент столкновения с астероидом зафиксирует специальный зонд, размещенный на космическом аппарате DART. Это он сделает с помощью камеры Gecko, производства компании Dragonfly Aerospace. Об этом рассказали Фокусу в компании.
Dragonfly Aerospace — южноафриканская компания, которую приобрел украинец Макс Поляков.
Камера Gecko, которую в NASA назвали Luke установлена на зонд LICIACube. Она осуществит передачу на Землю изображений столкновения с астероидом.
Камера имеет большое хранилище данных и способна делать цветные снимки и видео с высокой частотой кадров.
Камера Gecko
- Масса – 400 грамм
- Размер — 10 см × 10см × 6.5 см
- Объем хранилища данных – 128 Гб
- Может работать при температуре от 0 до +30 градусов Цельсия
- Может находиться в рабочем состоянии при температуре от -20˚C до +70˚C
Украинский предприниматель Максим Поляков, уроженец Запорожья, купил контрольный пакет акций компании Dragonfly Aerospace в апреле 2021 года.
Фокус писал подробно о том, зачем NASA атакует астероид Диморфос космическим аппаратом DART, а также о том, что ракета украинского бизнесмена Максима Полякова взорвалась в полете.