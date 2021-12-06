Тільки без Брюса Вілліса. Камера української компанії зніме, як зонд NASA вріжеться в астероїд

Камера компанії Dragonfly Aerospace передасть на землю зображення зіткнення космічного апарату DART із астероїдом Діморфос.

Наприкінці листопада NASA відправило в космос апарат DART, який має восени 2022 змінити траєкторію навколоземного астероїда Діморфос. Таким чином, у NASA хочуть перевірити здатність космічних апаратів змінювати траєкторію польоту потенційно небезпечних для Землі астероїдів. Момент зіткнення з астероїдом зафіксує спеціальний зонд, розміщений на космічному апараті DART. Це він зробить за допомогою камери Gecko виробництва компанії Dragonfly Aerospace, власником якої є українець Максим Поляков. Про це розповіли Фокусу в компанії Dragonfly Aerospace.

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[ + – ] Космічний апарат DART повинен змінити траєкторію польоту астероїда Діморфос. Ілюстрація. Фото: ISS

Камера Gecko, яку в NASA назвали Luke, встановлена на зонд LICIACube. Вона здійснить передачу Землю зображень зіткнення з астероїдом.

Камера має велике сховище даних і здатна робити кольорові знімки та відео з високою частотою кадрів.

[ + – ] Схема розміщення камери

Камера Gecko

[ + – ] Камера Gecko Фото: ISS

Маса – 400 грамів

Розмір — 10 см × 10см × 6.5 см

Об'єм сховища даних – 128 Гб

Може працювати при температурі від 0 до +30 градусів.

Може перебувати в робочому стані за температури від -20˚C до +70˚C

Український підприємець Максим Поляков, уродженець Запоріжжя, купив контрольний пакет акцій компанії Dragonfly Aerospace у квітні 2021 року.

Фокус докладно писав про те, навіщо NASA атакує астероїд Діморфос космічним апаратом DART, а також про те, що ракета українського бізнесмена Максима Полякова вибухнула в польоті.