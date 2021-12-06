Тільки без Брюса Вілліса. Камера української компанії зніме, як зонд NASA вріжеться в астероїд
Камера компанії Dragonfly Aerospace передасть на землю зображення зіткнення космічного апарату DART із астероїдом Діморфос.
Наприкінці листопада NASA відправило в космос апарат DART, який має восени 2022 змінити траєкторію навколоземного астероїда Діморфос. Таким чином, у NASA хочуть перевірити здатність космічних апаратів змінювати траєкторію польоту потенційно небезпечних для Землі астероїдів. Момент зіткнення з астероїдом зафіксує спеціальний зонд, розміщений на космічному апараті DART. Це він зробить за допомогою камери Gecko виробництва компанії Dragonfly Aerospace, власником якої є українець Максим Поляков. Про це розповіли Фокусу в компанії Dragonfly Aerospace.
Камера Gecko, яку в NASA назвали Luke, встановлена на зонд LICIACube. Вона здійснить передачу Землю зображень зіткнення з астероїдом.
Камера має велике сховище даних і здатна робити кольорові знімки та відео з високою частотою кадрів.
Камера Gecko
- Маса – 400 грамів
- Розмір — 10 см × 10см × 6.5 см
- Об'єм сховища даних – 128 Гб
- Може працювати при температурі від 0 до +30 градусів.
- Може перебувати в робочому стані за температури від -20˚C до +70˚C
Український підприємець Максим Поляков, уродженець Запоріжжя, купив контрольний пакет акцій компанії Dragonfly Aerospace у квітні 2021 року.
Фокус докладно писав про те, навіщо NASA атакує астероїд Діморфос космічним апаратом DART, а також про те, що ракета українського бізнесмена Максима Полякова вибухнула в польоті.