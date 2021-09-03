Перший запуск — нанівець. Ракета українського бізнесмена Максима Полякова вибухнула в польоті

Місія була перервана через аномалії в польоті. Обставини поки не встановлені.

Ракета Alpha компанії Firefly Aerospace була запущена в перший в історії компанії випробувальний орбітальний політ сьогодні, 3 вересня. Перші 2,5 хвилини польоту все було добре. Але потім двоступенева ракета Alpha висотою 29 метрів вибухнула високо в небі Каліфорнії, повідомляє space.com

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Створюють ракети компанії Firefly Aerospace, власником якої є український підприємець Максим Поляков, у Техасі. А в Дніпрі українські співробітники розробляють частини обладнання. Корпорація планує запускати по дві ракети Alpha на місяць, які будуть здатні вивести на низьку навколоземну орбіту до 1000 кілограмів корисного вантажу.

"Alpha зазнала аномалії під час першого етапу польоту, яка призвела до вибуху. У міру збору додаткової інформації будуть надані додаткові дані", — повідомили представники Firefly.

Те, що нова ракета зазнала невдачі під час першого запуску, не зовсім дивно. Наприклад, три головні конкуренти Firefly в області запуску малих супутників — Rocket Lab, Virgin Orbit і Astra — також зазнали невдачі під час своїх перших спроб потрапити на орбіту.

[ + – ] Трансляція підготовки до запуску і самого польоту. Момент вибуху можна побачити на позначці 2:00:40

На борту ракети Alpha було 92 кілограми корисного вантажу. У компанії Firefly Aerospace назвали перший політ DREAM ("МРІЯ"), скорочення від Dedicated Research and Education Accelerator Mission ("Спеціальна дослідницька та освітня місія"). За планом ракета повинна була вийти на висоту в 300 кілометрів.

В якості корисного вантажу ракета несла колекцію пам'ятних речей, надісланих школами та іншими освітніми установами, а також низку крихітних супутників. Місія була спрямована на те, щоб "зберегти мрії людства про космічне майбутнє і надихнути людей у ​​всьому світі на прагнення до зірок", — заявили представники Firefly.

[ + – ] Старт ракети Alpha Фото: space.com

Також на борту ракети перебували компоненти майбутнього космічного буксира, що працює на сонячних батареях від компанії Firefly. Він називається Space Utility Vehicle (SUV) і він призначений для доставки корисних вантажів на різні орбіти. Компанія, очевидно, хотіла перевірити частину свого обладнання в космосі.

Довгий шлях ракети Alpha до свого першого запуску почався ще в 2014 році з заснування компанії Firefly Space Systems. Але вона збанкрутувала в 2017 році, і її купив Максим Поляков та дав нову назву Firefly Aerospace. У 2018 році компанія відкрила свій науково-дослідний центр у Дніпрі.

[ + – ] Ракета Alpha на стартовому майданчику Фото: space.com

Ракета Alpha одноразового використання призначена для доставки 1000 кг корисного вантажу на низьку навколоземну орбіту. В основному вона буде доставляти супутники.

Серед конкурентів Firefly в цій області — Rocket Lab, яка з 2018 року запускає невеликі корисні вантажі зі своєю ракетою Electron, Virgin Orbit, яка зробила два успішних польоти і Astra, яка в минулому році досягла космосу під час випробувального польоту, але ще не вивела на орбіту корисні вантажі.

Компанія Firefly Aerospace також розробляє більшу ракету Beta і роботизований посадковий модуль на Місяць Blue Ghost, який повинен доставити корисні вантажі на наш супутник у 2023 році.

Firefly також планує побудувати багаторазовий космічний літак під назвою Gamma, який був би надшвидким транспортом тут, на Землі.

Firefly Aerospace Inc. — це американська компанія з іштаб-квартирою в Остіні, штат Техас. На офіційному сайті говориться, що компанія прагне забезпечити економічний і зручний доступ у космос для невеликих корисних вантажів за рахунок проектування, виробництва і експлуатації надійних ракет-носіїв.

Під керівництвом генерального директора Тома Маркусика і групи ветеранів космічної індустрії Firefly планує доставляти на низьку навколоземну орбіту корисні вантажі вагою від 1000 до 10 000 кг за стартовою ціною в 15 мільйонів доларів.