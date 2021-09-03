Первый запуск – комом. Ракета украинского бизнесмена Максима Полякова взорвалась в полете

Миссия была прервана из-за аномалии в полете. Обстоятельства пока не установлены.

Ракета Alpha компании Firefly Aerospace была запущена в первый в истории компании испытательный орбитальный полет сегодня, 3 сентября. Первые 2,5 минуты полета все было хорошо. Но потом двухступенчатая ракета Alpha высотой 29 метров взорвалась высоко в небе Калифорнии, сообщает space.com

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Производят ракеты компании Firefly Aerospace, владельцем которой является украинский предприниматель Максим Поляков, в Техасе. А в Днепре украинские сотрудники разрабатывают часть оборудования. Корпорация планирует запускать по две ракеты Alpha в месяц, которые будут способны вывести на низкую околоземную орбиту до 1000 килограммов полезного груза.

"Alpha испытала аномалию во время первого этапа полета, которая привела к взрыву. По мере сбора дополнительной информации будут предоставлены дополнительные данные", — сообщили представители Firefly.

То, что новая ракета потерпела неудачу во время первого запуска не совсем удивительно. Например, три главных конкурента Firefly в области запуска малых спутников — Rocket Lab, Virgin Orbit и Astra — также потерпели неудачу во время своих первых попыток попасть на орбиту.

[ + – ] Трансляция подготовки к запуску и самого полета. Момент взрыва можно увидеть на отметке 2:00:40

На борту ракеты Alpha было 92 килограмма полезного груза. В компании Firefly Aerospace назвали первый полет DREAM ("МЕЧТА"), сокращение от "Dedicated Research and Education Accelerator Mission" ("Специальная исследовательская и образовательная миссия". По плану ракета должна была выйти на высоту в 300 километров.

В качестве полезного груза ракета несла коллекцию памятных вещей, присланных школами и другими образовательными учреждениями, а также ряд крошечных спутников. Миссия была направлена ​​на то, чтобы "запечатлеть мечты человечества о космическом будущем и вдохновить людей во всем мире на стремление к звездам", — заявили представители Firefly.

[ + – ] Старт ракеты Alpha Фото: space.com

Также на борту ракеты находились компоненты будущего космического буксира, работающего на солнечных батареях от компании Firefly. Он называется Space Utility Vehicle (SUV) и он предназначен для доставки полезных грузов на различные орбиты. Компания, очевидно, хотела проверить часть своего оборудования в космосе.

Долгий путь ракеты Alpha к своему первому запуску начался еще в 2014 году с основания компании Firefly Space Systems. Но она обанкротилась в 2017 году и ее купил Максим Поляков и дал новое название Firefly Aerospace. В 2018 году компания открыла свой научно-исследовательский центр в Днепре.

[ + – ] Ракета Alpha на стартовой площадке Фото: space.com

Ракета Alpha одноразового использования предназначена для доставки 1000 кг полезного груза на низкую околоземную орбиту. В основном она будет доставлять спутники.

Среди конкурентов Firefly в этой области — Rocket Lab, которая с 2018 года запускает небольшие полезные грузы со своей ракетой Electron, Virgin Orbit, которая совершила два успешных полета и Astra, которая в прошлом году достигла космоса во время испытательного полета, но еще не вывела на орбиту полезных грузов.

Компания Firefly Aerospace также разрабатывает более крупную ракету Beta и роботизированный посадочный модуль на Луну Blue Ghost, который должен доставить полезные грузы на наш спутник в 2023 году.

Firefly также планирует построить многоразовый космический самолет под названием Gamma, который был бы сверхбыстрым транспортом здесь, на Земле.

Firefly Aerospace Inc. – это американская компания со штаб-квартирой в Остине, штат Техас. На официальном сайте говорится, что компания стремится обеспечить экономичный и удобный доступ в космос для небольших полезных грузов за счет проектирования, производства и эксплуатации надежных ракет-носителей.

Под руководством генерального директора Тома Маркусика и группы ветеранов космической индустрии Firefly планирует доставлять на низкую околоземную орбиту полезные грузы весом от 1000 до 10 000 кг по стартовой цене в 15 миллионов долларов.