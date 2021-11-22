Цього тижня NASA запустить апаратом DART по астероїду: де дивитися

У середу, 24 листопада, відбудеться запуск космічного апарату, який продемонструє технологію нового планетарного захисту від астероїдів, що загрожують Землі.

Перша місія зі зміни траєкторії польоту астероїда полягає в тому, що космічний апарат DART наблизиться до навколоземного астероїда Дідім і його супутника, астероїда Діморфос, і змінить траєкторію польоту останнього через зіткнення з ним, повідомляє Space.

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Старт космічного апарату, який відправить у космос ракета SpaceX Falcon 9 з військової бази Ванденберг у Каліфорнії в середу 24 листопада о 7.30 ранку за Києвом. Пряму трансляцію можна буде дивитися на каналі NASA в YouTube.

Зіткнення апарату DART, щоб змінити траєкторію польоту Діморфоса, відбудеться восени 2022 року. Астероїд Дідім і його супутник будуть на відстані приблизно 11 млн км від Землі і цього достатньо, щоб побачити результати зіткнення в наземні телескопи. Хоча сам процес зіткнення зафіксує своєю бортовою камерою спеціальний апарат, який відокремиться від DART перед початком місії з відхилення астероїда. А у 2026 році до двох астероїдів вирушить космічний апарат Hera Європейського космічного агентства, що має вивчити ці об'єкти.

[ + – ] Модель астероїдів Діморфос та Дідім Фото: ISS

Фокус уже писав про подробиці проведення операції NASA з відхилення астероїда та про астероїди Дідім і Діморфос. Такі астероїди можуть становити реальну небезпеку для Землі в разі зіткнення з планетою, адже діаметр Діморфоса – близько 160 м, а Дідіма – 780 м.

Нагадуємо, що NASA відправило космічний апарат Люсі до Юпітера для вивчення Троянських астероїдів. Апарат вивчить 8 астероїдів упродовж 12 років.

Також нагадуємо, що вчені створили унікальні зображення 42 найбільших астероїдів у Сонячній системі, а ще вигадали новий спосіб, як врятувати Землю від астероїдів.