Подрібнити на труху. Вчені придумали новий спосіб, як врятувати Землю від астероїдів

Дослідники пропонують новий метод планетарного захисту від астероїдів, які потенційно можуть завдати істотної шкоди людству.

Учені з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі назвали свій метод захисту від астероїдної загрози ПЙ — "подрібни його". За планом, запропонованим авторами дослідження Філіпом Любіном і Олександром Коеном, астероїди, що загрожують Землі, можна буде розбити на дрібні шматочки за допомогою спеціальних стрижнів, що несуть вибухові речовини. Ці стрижні можна запустити в космос за допомогою ракет, повідомляє Live Science.

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3-метровий стрижень

Такий стрижень, розміром від 1,8 до 3 метрів кожен, може містити навіть невелику ядерну бомбу. Їхнє головне завдання — подрібнити за допомогою вибуху астероїд, який наближається до Землі, на нешкідливі шматки задовго до того, як астероїд досягне атмосфери планети, говорять учені.

За словами авторів дослідження, потік уламків, що утворився в результаті вибуху все ще може завдати шкоди будівлям і людям внизу. Але цей збиток був би незначним порівняно з ударом великого астероїда, такого як метеорит шириною 19 м, який вибухнув над Челябінськом, Росія, в лютому 2013 року з силою приблизно в 30 атомних бомб у Хіросімі. Тоді були зруйновані будівлі й отримали поранення близько 2 тисяч осіб.

Маленькі астероїди — головна загроза планеті

NASA відстежує рухи понад 8000 навколоземних астероїдів із діаметром понад 140 м. Однак дрібніші об'єкти, як і раніше, можуть завдати величезної шкоди планеті, тому що їх дуже складно помітити заздалегідь, що й сталося у випадку з Челябинским метеоритом.

[ + – ] План ПЙ. Ракета зі стрижнями з вибухівкою випускає їх у космосі, а ті подрібнюють астероїд на дрібні шматки. Фото: Seneca-Guns

План ПЙ

За словами вчених, однією з переваг плану ПЙ є те, що ракета теоретично може бути запущена за лічені хвилини до того, як маленький астероїд досягне атмосфери Землі. Ракету можна запустити за допомогою пускової установки, аналогічної до тієї, що використовується для міжконтинентальних балістичних ракет.

А камінь розміром із астероїд Апофіс шириною 370 м можна подрібнити "за 10 днів до зіткнення із Землею", кажуть автори дослідження.

"Такі ракети як Falcon 9 компанії SpaceX можуть легко випустити вибухові стрижні на такий астероїд", — говорить Любін.

[ + – ] Великі астероїди можна було б знищити за 10 днів до зіткнення із Землею, кажуть учені. Фото: wikipedia

ПЙ або DART

Новий метод захисту планети від астероїдів міг би бути ефективнішим, ніж поточна місія NASA зі зміни курсу навколоземного астероїда під назвою DART, пише автор статті в Live Science.

За планом NASA, космічний апарат із ракетами на борту в листопаді відправиться до супутника астероїда Дідим. Удар ракети повинен змінити траєкторію польоту астероїда. Вчені з NASA хочуть переконатися в ефективності свого методу відхилення астероїдної загрози.

За словами вчених, запропонований ними метод вимагає наземних випробувань із підробленими астероїдами, перш ніж переходити до випробувань у космосі.