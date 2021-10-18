Измельчить в труху. Ученые придумали новый способ, как спасти Землю от астероидов

Исследователи предлагают новый метод планетарной защиты от астероидов, которые потенциально могут причинить существенный вред человечеству.

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре назвали свой метод защиты от астероидной угрозы ИЕ – "измельчи его". По плану, предложенному авторами исследования Филипом Любином и Александром Коэном, угрожающие Земле астероиды можно будет разбить на мелкие кусочки с помощью специальных стержней, несущих взрывчатые вещества. Эти стержни можно запустить в космос с помощью ракет, сообщает Live Science.

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3-метровый стержень

Такой стержень, размером от 1,8 до 3 метров каждый, может содержать даже небольшую ядерную бомбу. Их главная задача измельчить с помощью взрыва приближающийся к Земле астероид на безвредные куски задолго до того, как астероид достигнет атмосферы планеты, говорят ученые.

По словам авторов исследования, образовавшийся в результате взрыва поток обломков все еще может нанести ущерб строениям и людям внизу. Но этот ущерб был бы незначительным по сравнению с ударом большого астероида, такого как метеорит шириной 19 м, который взорвался над Челябинском, Россия, в феврале 2013 года с силой примерно в 30 атомных бомб в Хиросиме. Тогда были разрушены здания и получили ранения около 2 тысяч человек.

Маленькие астероиды – главная угроза планете

NASA отслеживает движения более 8000 околоземных астероидов с диаметром более 140 м. Однако более мелкие объекты по-прежнему могут нанести огромный урон планете, потому что их очень сложно заметить заранее, что и произошло в случае с Челябинским метеоритом.

[ + – ] План ИЕ. Ракета с стрежнями со взрывчаткой выпускает их в космосе, а те измельчают астероид на мелкие куски. Фото: Live Science

План ИЕ

По словам ученых, одним из преимуществ плана ИЕ является то, что ракета, теоретически может быть запущена за считанные минуты до того, как маленький астероид достигнет атмосферы Земли. Ракету можно запустить с помощью пусковой установки, аналогичной той, что используется для межконтинентальных баллистических ракет.

А камень размером с астероид Апофис шириной 370 м можно измельчить "за 10 дней до столкновения с Землей", говорят авторы исследования.

"Такие ракеты как Falcon 9 компании SpaceX, могут легко выпустить взрывные стержни на такой астероид", — говорит Любин.

[ + – ] Крупные астероиды можно было бы уничтожить за 10 дней до столкновения с Землей, говорят ученые. Фото: wikipedia

ИЕ или DART

Новый метод защиты планеты от астероидов мог бы быть более эффективным, чем текущая миссия NASA по изменению курса околоземного астероида под названием DART, пишет автор статьи в Live Science.

По плану NASA космический аппарат с ракетами на борту в ноябре отправится к спутнику астероида Дидим. Удар ракеты должен изменить траекторию полета астероида. Ученые из NASA хотят убедиться в эффективности своего метода отклонения астероидной угрозы.

По словам ученых, предложенный ими метод требует наземных испытаний с поддельными астероидами, прежде чем переходить к испытаниям в космосе.