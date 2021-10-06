Намеренная авария. NASA отправит в космос аппарат, чтобы он врезался в астероид

Ученые хотят сбить астероид для того, чтобы защитить Землю от нежелательного столкновения.

Первая в своем роде миссия DART, направленная на изменение траектории астероидов и их перенаправление, должна стартовать 23 ноября на борту ракеты SpaceX Falcon 9 с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, пишет CNN.

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После запуска в ноябре, NASA проверит свою технологию отклонения астероидов в сентябре 2022 года, чтобы увидеть, как она влияет на движение околоземного астероида в космосе. Целью миссии является Диморфос, небольшой спутник астероида, вращающаяся вокруг околоземного астероида Дидим.

Стоит отметить, что спутник астероида — это астероид, естественный спутник, обращающийся по орбите вокруг другого астероида.

Открытие Дидима и Диморфоса

[ + – ] Модель формы Дидима и Диморфоса.

Дидим был обнаружен в 1996 году Джо Монтани из проекта Университета Аризоны Spacewatch. В 2003 году чешский астроном Петр Правец из обсерватории Ондржеев выявил, что у астероида есть спутник — Диморфос. Со своими сотрудниками он подтвердил, что Дидим является двойной системой.

Диаметр Диморфоса составляет около 160 м, тогда как у Дидима — 780 м. Дидим, обращается вокруг Солнца на расстоянии 1,0–2,3 а.е. каждые 2 года и 1 месяц (770 дней).

Обнаружение угрозы околоземных объектов, которые потенциально могут причинить серьезный вред, является одним из основных направлений деятельности NASA и других космических организаций по всему миру. Околоземные объекты — это астероиды и кометы, орбиты которых проходят в пределах 48 миллионов километров от Земли.

Столкновение с DART

[ + – ] Иллюстрация космического корабля DART и Light Italian Cubesat до столкновения с двойной системой Дидима.

В сентябре 2022 года Дидим и Диморфос приблизятся к Земле примерно на 11 миллионов километров. В это же время ученые планируют использовать свою технологию отклонения. Космически корабль DART намеренно врежется в Диморфос, чтобы изменить движение астероида в космосе.

Полет корабля и процесс столкновение будут зафиксированы искусственным спутником Light Italian Cubesat, предоставленным Итальянским космическим агентством. Он отделится от космического корабля перед столкновением и сфотографирует происходящее. А сам момент удара и кинетическое отклонение будут сняты бортовой камерой DRACO.

Ожидается, что воздействие ускоряющегося космического корабля, движущегося со скоростью примерно 23 790 км/ч, снизит скорость Диморфоса где-то на 1%. Хоть эта цифра и может показаться незначительной, но этого достаточно, чтобы изменить орбитальный период меньшего астероида.

"Астрономы смогут сравнить наблюдения с наземных телескопов до и после удара DART, чтобы определить, насколько изменился орбитальный период Диморфоса. Это ключевое измерение, которое покажет нам, как астероид отреагировал на наши усилия по отклонению", — рассказал Том Статлер, научный сотрудник DART.

Цель DART и спутник Hera

Конечной целью DART является получение информации о том, как космические организации могут защитить Землю от смертоносных астероидов, угрожающих нашей планете в будущем. Такие объекты, как Диморфос и Дидим, попадают на Землю каждые несколько тысяч лет и они достаточно велики, чтобы нанести значительный ущерб.

Через несколько лет после столкновения спутник ЕКА Hera проведет последующее изучение Дидима и Диморфоса. Hera детально изучит Диморфос, измеряет его физические свойства, а также исследует удар DART.

"DART — это первый шаг в тестировании методов отклонения опасных астероидов. Потенциально опасные астероиды являются глобальной проблемой, и мы рады сотрудничать с нашими итальянскими и европейскими коллегами, чтобы собрать максимально точные данные", — заключил руководитель DART Андреа Райли.