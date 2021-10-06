Навмисна аварія. NASA відправить у космос апарат, щоб він врізався в астероїд

Учені хочуть збити астероїд для того, щоб захистити Землю від небажаного зіткнення.

Перша у своєму роді місія DART, спрямована на зміну траєкторії астероїдів і їх перенаправлення, повинна стартувати 23 листопада на борту ракети SpaceX Falcon 9 із військово-повітряної бази Ванденберг у Каліфорнії, пише CNN.

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Після запуску в листопаді, NASA перевірить свою технологію відхилення астероїдів у вересні 2022 року, щоб побачити, як вона впливає на рух навколоземного астероїда в космосі. Метою місії є Діморфос, невеликий супутник астероїда, що обертається навколо навколоземного астероїда Дідім.

Варто зазначити, що супутник астероїда — це астероїд, природний супутник, який обертається по орбіті навколо іншого астероїда.

Відкриття Дідіма та Діморфоса

[ + – ] Модель форми Дідіма та Діморфоса

Дідім був виявлений в 1996 році Джо Монтані з проєкту Університету Арізони Spacewatch. У 2003 році чеський астроном Петро Правец з обсерваторії Ондржеєм з'ясував, що в астероїда є супутник — Діморфос. Зі своїми співробітниками він підтвердив, що Дідім є подвійною системою.

Діаметр Діморфоса становить приблизно 160 м, тоді як у Дідіма — 780 м. Дідім, обертається навколо Сонця на відстані 1,0-2,3 а. е. кожні 2 роки й 1 місяць (770 днів).

Виявлення загрози навколоземних об'єктів, які потенційно можуть завдати серйозної шкоди, є одним з основних напрямків діяльності NASA й інших космічних організацій по всьому світу. Навколоземні об'єкти — це астероїди та комети, орбіти яких проходять в межах 48 мільйонів кілометрів від Землі.

Зіткнення з DART

[ + – ] Ілюстрація космічного корабля DART і Light Italian Cubesat до зіткнення з подвійною системою Дідіма.

У вересні 2022 року Дідім і Діморфос наблизяться до Землі приблизно на 11 мільйонів кілометрів. У цей же час учені планують використовувати свою технологію відхилення. Космічний корабель DART навмисно вріжеться в Діморфос, щоб змінити рух астероїда в космосі.

Політ корабля і процес зіткнення будуть зафіксовані штучним супутником Light Italian Cubesat, наданим Італійським космічним агентством. Він відокремиться від космічного корабля перед зіткненням і сфотографує те, що відбувається. А сам момент удару та кінетичне відхилення будуть зняті бортовою камерою DRACO.

Очікується, що вплив прискореного космічного корабля, що рухається зі швидкістю приблизно 23 790 км/год, знизить швидкість Діморфоса десь на 1%. Хоч ця цифра і може здатися незначною, але цього достатньо, щоб змінити орбітальний період меншого астероїда.

"Астрономи зможуть порівняти спостереження з наземних телескопів до і після удару DART, щоб визначити, наскільки змінився орбітальний період Діморфоса. Це ключовий вимір, який покаже нам, як астероїд відреагував на наші зусилля з відхилення", — розповів Том Статлер, науковий співробітник DART.

Мета DART і супутник Hera

Кінцевою метою DART є отримання інформації про те, як космічні організації можуть захистити Землю від смертоносних астероїдів, що загрожують нашій планеті в майбутньому. Такі об'єкти, як Діморфос і Дідім, потрапляють на Землю кожні кілька тисяч років і вони досить великі, щоб завдати значної шкоди.

Через кілька років після зіткнення супутник ЄКА Hera проведе подальше вивчення Дідіма та Діморфоса. Hera детально вивчить Діморфос, виміряє його фізичні властивості, а також дослідить удар DART.

"DART — це перший крок у тестуванні методів відхилення небезпечних астероїдів. Потенційно небезпечні астероїди є глобальною проблемою, і ми раді співпрацювати з нашими італійськими та європейськими колегами, щоб зібрати максимально точні дані", — підсумував керівник DART Андреа Райлі.