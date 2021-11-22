На этой неделе NASA запустит аппаратом DART по астероиду: где смотреть

В среду, 24 ноября состоится запуск космического аппарата, который продемонстрирует технологию новой планетарной защиты от астероидов, укрощающих Земле.

Первая в своем роде миссия по изменению траектории полета астероида состоит в том, что космический аппарат DART приблизится к околоземному астероиду Дидим и его спутнику, астероиду Диморфос, и изменит траекторию полета последнего из-за столкновения с ним, сообщает Space.

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Старт космического аппарата, который отправит в космос ракета SpaceX Falcon 9 с военной базы Ванденберг в Калифорнии в среду 24 ноября в 7.30 утра по Киеву. Прямую трансляцию можно будет смотреть на канале NASA в YouTube.

Столкновение аппарата DART, чтобы изменить траекторию полета Диморфоса произойдет осенью 2022 года. Астероид Дидим и его спутник будут находится на расстонии примерно в 11 млн км от Земли и этого достаточно, чтобы увидеть результаты столкновения в наземные телескопы. Хотя сам процесс столкновения зафиксирует своей бортовой камерой специальный аппарат, который отделиться от DART перед началом миссии по отклонению астероида. А в 2026 году к двум астероидам отправится космический аппарат Hera Европейского космического агентства, который должен изучить эти объекты.

[ + – ] Модель астероидов Диморфос и Дидим Фото: NASA

Фокус уже писал о подробностях проведение операции NASA по оклонению астероида и об астероидах Дидим и Диморфос. Такие астероиды могут представлять реальную опасность для Земли в случае столкновения с планетой, ведь диаметр Диморфоса — около 160 м, а Дидима — 780 м.

Напоминаем, что NASA отправило космический аппарат "Люси" к Юпитеру для изучения Троянских астероидов. Аппарат изучит 8 астероидов в течение 12 лет.

Также напоминаем, что ученые создали уникальные изображения 42 крупнейших астероидов в Солнечной системе, а еще придумали новый способ, как спасти Землю от астероидов.