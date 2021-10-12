Астрономы создали уникальные изображения 42 крупнейших астероидов в Солнечной системе (фото)

Большинство астероидов больше 100 км в диаметре, но есть и два маленьких по 90 км.

Международная группа астрономов использовала Очень Большой Телескоп Европейской южной обсерватории, чтобы получить изображений 42 самых крупных объектов, которые находятся в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, сообщает Sciencealert.

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Астрономы создали общее изображение самых крупных астероидов, где можно увидеть, как они на самом деле выглядят. Большинство из них имеют размер больше 100 километров, причем два самых больших астероида, Церера и Веста, имеют диаметр около 940 и 520 километров соответственно, а два самых маленьких, Урания и Аузониа, всего около 90 километров.

"Детальные изображения только трех крупных астероидов, Цереры, Весты и Лютеции, были сделаны космическими аппаратами Dawn и Rosetta. Все остальные изображения мы получили благодаря Европейской южной обсерватории", — говорит астроном Пьер Вернацца из Лаборатории астрофизики Марселя во Франции.

В новом исследовании ученые изучают совокупные свойства астероидов, а не только их индивидуальные характеристики. Новые трехмерные данные помогают выяснить форму и массу этих объектов. Ученые разделили их на две категории: почти круглые и более удлиненные.

[ + – ] Главный пояс астероидов. Фото: wikipedia

Размер не имеет значения

Эти категории не зависят от размеров астероидов. Например, Церера, самый крупный астроид в исследовании, имеет диаметр 940 километров и довольно круглую форму. Астероид Веста, второй по величине с диаметром 520 км, имеет более неровную форму. А астероиды Флора и Адеона, с диаметрами 146 и 144 километра соответственно, тоже довольно круглые. Напротив, Сильвия с диаметром 274 км имеет удлиненную форму.

В рамках исследования ученые получили более точные данные касательно объемов 42 объектов. Зная объем и массу объекта, можно узнать его плотность и получить информацию о его составе.

[ + – ] 42 астероида из главного пояса астероидов. Фото: ESO

Плотность астероидов

Плотность Земли составляет 5,51 грамма на кубический сантиметр. У наименее плотных астероидов плотность была около 1,3 грамма на кубический сантиметр, примерно, как у угля, что может говорить о том, что такие астероиды имеют углеродистый пористый состав. Самыми плотными оказались астроиды Психея и Каллиопа — 3,9 и 4,4 грамма на кубический сантиметр соответственно, что плотнее, чем алмаз. Это предполагает каменно-железный состав объектов.

По словам ученых, эти данные свидетельствуют о том, что данные астероиды, вероятно, прибыли из разных регионов Солнечной системы, прежде чем оказаться в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

[ + – ] 42 астероида и их орбиты. Фото: ESO

Нужен новый телескоп

Исследователи говорят, что о многих астероидах у них имеется недостаточно данных. Эту проблему могут решить будущие космические аппараты, отправленные в главный пояс астероидов. Также в новых исследованиях поможет Чрезвычайно Большой Телескоп, который должен начать работу в течение ближайших нескольких лет.

"Наблюдения с помощью этого телескопа позволят нам изучать объекты диаметром от 35 до 80 километров и кратеры размером примерно от 10 до 25 километров. Также мы сможем получить изображения подобных объектов, которые находятся в поясе Койпера.", — говорит Вернацца.

[ + – ] Сравнение размера астероидов Церера, Веста и Эрос с Плутоном и его спутником Хароном. Фото: wikipedia

Пояс астероидов

Пояс астероидов — это область Солнечной системы, расположенная примерно между орбитами планет Юпитер и Марс. Пояс содержит множество твердых тел неправильной формы, разных размеров, но они намного меньше планет. Этот пояс астероидов называют главным, чтобы отличать его от других скоплений астероидов в Солнечной системе, таких как околоземные астероиды и троянские астероиды.