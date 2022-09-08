Почався зворотний відлік. Апарат DART зробив перший знімок астероїда перед зіткненням (фото)

В об'єктив приладу DRACO на борту апарату DART потрапили астероїди Дідим і Діморф.

Космічний апарат NASA під назвою DART уже 26 вересня цього року спробує змінити орбіту астероїда Діморфа, який є супутником більшого космічного каменя під назвою Дідим. Хоча цей астероїд і не несе загрози для Землі, все ж таки вчені на ньому хочуть випробувати нову технологію планетарного захисту. Це буде перший випадок в історії, коли рукотворний апарат зіткнеться з астероїдом для зміни його орбіти. І нещодавно DART отримав перше зображення астероїда Діморфа, який ціллю його удару, пише SciTechDaily.

Космічний апарат DART за допомогою приладу DRACO зробив не одне, а цілих 243 зображення системи з двох астероїдів. Потім учені склали із цих знімків одне зображення.

Астероїд Дідим, навколо якого обертається астероїд Діморф, який має усунути зі своєї орбіти космічний апарат, має дуже витягнуту орбіту. Він обертається навколо Сонця з відривом від 150 до 340 млн км. Дідим має діаметр 800 метрів, а його супутник — 150 метрів. Діморф робить повний оберт навколо Дідима за майже 12 годин.

[ + – ] Комп'ютерна модель зовнішнього вигляду астероїдів Діморф (ліворуч) і Дідим (праворуч) Фото: NASA

Знімки астероїда Дідим і його супутника космічний апарат зробив із відстані 30 млн км, і ці об'єкти все ще дуже тьмяні. Проте обробка зображень на Землі дозволила вченим визначити точне місцезнаходження обох астероїдів.

[ + – ] Знімки астероїда Дідим і його супутника космічний апарат зробив із відстані 30 млн км, і ці об'єкти все ще дуже тьмяні. Проте обробка зображень на Землі дозволила вченим визначити точне місцезнаходження обох астероїдів. Фото: NASA

За словами Єлени Адамс із Університету Джона Гопкінса, яка є співробітницею місії DART, перший набір зображень використовували як перевірку методів візуалізації космічного апарату.

"Таку ж якість зображень можна було отримати й за допомогою наземних телескопів, але ми можемо впевнено говорити, що прилад DRACO працює правильно та може бачити свою ціль. Це важливо, адже, можливо, доведеться вносити коригування в траєкторію польоту до астероїда Діморф", — каже Адамс.

Система візуалізації на борту DART має вирішальну роль для завдання точного удару по астероїду Діморф. Адже вчені стежитимуть за тим, як апарат наближається до астероїда для того, щоб за кілька годин до зіткнення на основі цих даних можна було направити апарат до цілі. За чотири години до зіткнення з космічним каменем апарат почне діяти автономно, без втручання із Землі.

[ + – ] Система візуалізації на борту DART має вирішальну роль для завдання точного удару по астероїду Діморф Фото: NASA

Протягом наступних трохи більше двох тижнів учені на Землі даватимуть команди DART, щоб той зробив кілька маневрів щодо корекції свого польоту. Це дозволить максимально знизити можливість того, що апарат не потрапить у ціль.

Уже за 24 години до зіткнення, тобто 25 вересня, DART повинен буде перебувати на досить близькій відстані від астероїда Діморф, щоб 26 вересня без допомоги Землі врізатися в космічний камінь на швидкості 7 км/с.

Якщо все піде за планом і астероїд змінить свою орбіту, то NASA зможе використовувати цю технологію в майбутньому, коли Землі загрожуватиме той чи інший астероїд.

Раніше Фокус уже писав, що астероїд Дідим і його супутник Діморф перебувають там, де й припускали вчені. Це означає, що всі розрахунки є правильними, і місія наближається до успішного завершення.

Що стосується потенційно небезпечних астероїдів, то один із них 6 вересня наблизився до Землі на величезній швидкості, як уже писав Фокус.