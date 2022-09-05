У 27 разів швидше від звуку і в 10 разів швидше за кулю: до Землі летить потенційно небезпечний астероїд

У NASA попередили про зближення астероїда із Землею вже у вівторок, 6 вересня.

За даними NASA до Землі на швидкості, яка приблизно в 27 разів перевищує швидкість звуку та в 10 разів швидкість кулі, летить астероїд відносно невеликого розміру. Він наблизиться до нашої планети вже у вівторок, 6 вересня, пише The Jerusalem Post.

За словами експертів NASA, які займаються відстеженням потенційно небезпечних для нашої планети астероїдів, космічний камінь під назвою 2022 року QC7 відносно невеликий. Його розмір вчені визначили в діапазоні від 16 до 36 метрів та ближче схиляються до останнього значення. Щоб легше було уявити розмір космічного каменю, то подумайте про авіалайнер Boeing 767. Розмах крила цього літака становить 48 метрів.

Астероїд 2022 QC7 летить із величезною швидкістю у бік Землі. Вона становить приблизно 9,1 км/с або 32760 км/год. Для порівняння це приблизно в 10 разів швидше за кулю і в 27 разів швидше за швидкість звуку на Землі.

[ + – ] Астероїд 2022 QC7 летить із величезною швидкістю у бік Землі. Вона становить приблизно 9,1 км/с або 32760 км/год. Для порівняння це приблизно в 10 разів швидше за кулю і в 27 разів швидше за швидкість звуку на Землі Фото: Seneca-Guns

У NASA вважають, що безпосередньої загрози для нашої планети цей космічний камінь не становить. 6 вересня астероїд наблизиться до Землі на відстань 4,6 млн км. За космічними мірками це не дуже далеко, хоча для порівняння варто згадати, що Місяць знаходиться на відстані 384 тисяч км від нашої планети.

За словами вчених, навіть якщо припустити той факт, що цей астероїд впаде на Землю, це падіння не спричинить масштабної катастрофи. У кращому випадку цей камінь сильно вибухне під час входу в атмосферу, але щодо реальної шкоди, то вона буде мінімальною. Як вже писав Фокус, зовсім маленький астероїд 2022 EB5, діаметром у 3 метри, у березні цього року все ж таки зіткнувся з Землею і не завдав ніякої шкоди планеті.

Справжню загрозу для нашої планети у разі зіткнення із Землею становлять астероїди з діаметром 140 метрів і більше. Після такого падіння виділиться енергія еквівалентна тисячі вибухів атомної бомби в Хіросімі 1945 року.

[ + – ] Справжню загрозу для нашої планети у разі зіткнення із Землею становлять астероїди з діаметром 140 метрів і більше. Після такого падіння виділиться енергія еквівалентна тисячі вибухів атомної бомби в Хіросімі 1945 року Фото: NASA

Водночас більший астероїд, такий як Апофіс, діаметром від 300 до 400 метрів може знищити цілий континент на Землі. Фокус вже писав про те, що Апофіс наблизиться до нашої планети у 2029 році, але вчені вважають, що нічого не бояться.

Ще більшу катастрофу може спричинити падіння такого астероїда як 2001 CB21, який, як уже писав Фокус, на початку березня наближався до нашої планети. Такий космічний камінь діаметром 1,3 км, як у 2001 CB21, може стати причиною справжнього глобального катаклізму.

Поки у NASA переконують, що до кінця 21 століття жоден із відомих астероїдів не впаде на Землю. Поки одним із найнебезпечніших астероїдів для Землі вважається астероїд Бенну з розміром 500 метрів. Якщо він впаде на нашу планету, то спричинить масштабну катастрофу, але вчені поки вважають, що цього не має статися. Принаймні найближчим часом.

[ + – ] Одним із варіантів планетарного захисту від небезпечних астероїдів у NASA вважають перспективну технологію зміни їхньої орбіти Фото: NASA

Одним із варіантів планетарного захисту від небезпечних астероїдів у NASA вважають перспективну технологію зміни їхньої орбіти. Наскільки ця технологія працездатна, ми дізнаємося вже 26 вересня цього року, коли космічний апарат DART змінить траєкторію польоту астероїда Діморф. Докладніше про цю місію Фокус уже писав.