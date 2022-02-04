Небезпечне зближення: до Землі летить величезний астероїд на швидкості 43 тисяч км/год

Астероїд діаметром 1,3 км наблизиться до Землі 4 березня 2022 року. У NASA його називають потенційно небезпечним.

Італійський астроном Джанлука Масі з проєкту "Віртуальний телескоп" за допомогою 17-дюймового роботизованого телескопа PlaneWave зробив зображення великого астероїда, що летить до землі. Космічний камінь під назвою 2001 CB21 за класифікацією NASA є потенційно небезпечним і буде на близькій відстані від нашої планети, повідомляє Newsweek.

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Астероїд 2001 CB21, за даними NASA, має розмір приблизно 1,3 км. 4 березня 2022 року він пролетить відносно близько до нашої планети. Цей космічний камінь в американському космічному агентстві називають потенційно небезпечним, а його зближення із Землею представляє за космічними мірками досить близьку відстань.

За даними NASA, астероїд 138971 (2001 CB21) пролетить все ж таки біля нашої планети і не повинен зіткнутися з нею. Адже незважаючи на високу швидкість польоту, яка становить 43 тисячі км/год, він повинен буде перебувати поряд із Землею на початку березня на відстані 4,8 млн км.

Італійський астроном Джанлука Масі з проєкту "Віртуальний телескоп" зміг зробити фотографію астероїда в польоті, коли він перебував на відстані понад 34,5 млн км від Землі.

На знімку видно маленьку білу точку, на яку вказує стрілка.

[ + – ] Астероїд 138971 (2001 CB21) Фото: newsweek

Астероїд 138971 (2001 CB21) робить одне обертання навколо Сонця за 384 дні. Враховуючи його розміри, він більший за 97% відомих навколоземних об'єктів.

Часто те, що астероїд потенційно небезпечний, не говорить про те, що він повинен обов'язково зіштовхнутися із Землею. Це говорить про те, що такий об'єкт наблизиться близько до нашої планети.

Наприклад, якщо астероїд буде в діаметрі близько 150 м і наблизиться до Землі на відстань 7,5 млн км, його вважатимуть потенційно небезпечним.

Нагадуємо, що в січні до Землі вже наближався небезпечний астероїд діаметром понад 1 км, і його також зміг сфотографувати італійський астроном Джанлука Масі.

Фокус писав уже про те, що вчені склали хронологію подій на випадок, якщо на землю впаде астероїд-вбивця.

Також нещодавно вчені виявили другий троянський астероїд Землі, де можна збудувати людську базу.