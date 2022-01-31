Якщо на Землю впаде астероїд-убивця: вчені склали хронологію подій

У найближчому майбутньому астероїд не повинен впасти на Землю, але вчені створили комп'ютерні симуляції, які показують, що станеться на планеті, якщо це все ж таки трапиться.

За словами вчених, все залежить від розміру астероїда, що впаде на нашу планету. Він може знищити все живе на Землі, а може призвести до інших серйозних наслідків, повідомляє New York Post.

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Учені вважають, що навіть якщо астероїд упаде на землю, це ще не означає, що людство зникне. Він повинен мати дуже великі розміри. Наприклад, астероїд, який знищив динозаврів, був діаметром приблизно 12 км. Не все живе Землі було знищено.

Якщо сьогодні на Землю впаде астероїд такого ж розміру, то на нашій планеті відбудуться катастрофічні зміни через силу удару та його вплив на навколишнє середовище.

Учені вважають, що якщо такий космічний камінь впаде в океан, він створить величезний кратер, ударна хвиля викличе гігантське цунамі, а теплові хвилі стануть причиною пожеж на поверхні суші. Також висока ймовірність появи кислотних дощів.

[ + – ] Якщо сьогодні на Землю впаде астероїд великого розміру, то на нашій планеті відбудуться катастрофічні зміни через силу удару та його вплив на навколишнє середовище. Фото: Тапосирис Магна

"Попіл від пожеж та інші частинки від ударної хвилі потраплять в атмосферу, перекриють доступ сонячного світла на Землю і настане зима, яка триватиме щонайменше 2 роки", — говорить Брітт Шаррінгхаузен викладач фізики й астрономії у Білойтському коледжі, США.

За словами вченого, на планеті сильно похолодає, а верхні шари океанів окисляться, що знищить більшість живих істот у водному просторі. Те саме стосується й поверхні суші. Але не всі тварини вимруть, вважає вчений, це стосується й людства, яке може пережити зіткнення планети з астероїдом.

"Якщо підготуватися до такого розвитку подій, а це можливо, адже космічні агенції відстежують усі потенційно небезпечні об'єкти, що летять до нашої планети, то людина зможе вижити", — говорить Шаррінгхаузен.

[ + – ] Не всі тварини вимруть, вважає вчений, це стосується й людства, яке може пережити зіткнення планети з астероїдом. Фото: Тапосирис Магна

Одним із варіантів порятунку для людства можуть стати спеціальні підземні притулки. Головне — запастися необхідною кількістю запасів на такий тривалий час. За словами вченого, сховища насіння, яке нині існують на планеті, допоможуть людству відновити сільське господарство та наново почати вирощувати необхідні для життя культури.

Хоча деякі експерти кажуть, що земляни не готові до такого розвитку подій, космічні агенції розробляють різні технології планетарного захисту.

Варто згадати про космічний апарат DART, який восени 2022 року має досягти системи з двох астероїдів – Дідіма та його супутника Діморфа. За допомогою удару по Діморфу апарат повинен змінити його траєкторію польоту. Так у NASA хочуть перевірити цю технологію планетарного захисту, яка, можливо, знадобиться людству в майбутньому.

Нагадуємо, що наприкінці минулого року космічний апарат DART надіслав унікальні знімки космосу. Камера апарату змогла зняти зірки в далеких сузір'ях і в зоряному скупченні M 38.