Если на Землю упадет астероид-убийца: ученые составили хронологию событий

В ближайшем будущем астероид не должен упасть на Землю, но ученые создали комьютерные симуляции, которые показывают, что произойдет на планете, если это все же случится.

По словам ученых, все зависит от размера астероида, который упадет на нашу планету. Он может уничтожить на Земле все живое, а может привести к другим серьезным последствиям, сообщает New York Post.

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Ученые считают, что даже если астероид упадет на Землю, это еще не означает, что человечество исчезнет. Он должен иметь очень большие размеры. Например, астероид, который уничтожил динозавров, был диаметром примерно 12 км. Но не все живое на Земле было уничтожено.

Если сегодня на Землю упадет астероид такого же размера, то на нашей планете произойдут катастрофические изменения из-за силы удара и его воздействия на окружающую среду.

Ученые считают, что если такой космический камень упадет в океан, то он создаст огромный кратер, ударная волна вызовет гигантское цунами, а тепловые волны станут причиной пожаров на поверхности суши. Также высока вероятность появления кислотных дождей.

[ + – ] Если сегодня на Землю упадет астероид большого размера, то на нашей планете произойдут катастрофические изменения из-за силы удара и его воздействия на окружающую среду. Фото: New York Post

"Пепел от пожаров и другие частицы от ударной волны попадут в атмосферу, перекроют доступ солнечного света на Землю и настанет зима, которая продлится минимум 2 года", — говорит Бритт Шаррингхаузен преподаватель физики и астрономии в Белойтском колледже, США.

По словам ученого, на планете сильно похолодает, а верхние слои океанов окислятся, что уничтожит большинство живых существ в водном пространстве. То же касается и поверхности суши. Но не все животные вымрут, считает ученый, это же касается и человечества, которое может пережить столкновение планеты с астероидом.

"Если подготовиться к такому развитию событий, а это возможно, ведь космические агентства отслеживают все летящие к нашей планете потенциально опасные объекты, то человек сможет выжить", — говорит Шаррингхаузен.

[ + – ] Не все животные вымрут, считает ученый, это же касается и человечества, которое может пережить столкновение планеты с астероидом Фото: New York Post

Одним из вариантов спасения для человечества могут стать специальные подземные убежища. Главное запастить необходимым количеством припасов на столь длительное время. По словам ученого, хранилища семян, которые существую сейчас на планете помогут человечеству восстановить сельское хозяйство и заново начать выращивать необходимые для жизни культуры.

Хотя некоторые эксперты говорят, что земляне не готовы к такому развитию событий, космические агентства разрабатывают разные технологии планетарной защиты.

Стоит вспомнить о космическом аппарате DART, который осенью 2022 года должен достичь системы из двух астероидов – Дидима и его спутника Диморфа. С помощью удара по Диморфу аппарат должен изменить его траекторию полета. Таким образом, в NASA хотят проверить эту технологию планетарной защиты, которая возможно понадобится человечеству в будущем.

Напоминаем, что в конце прошлого года космический аппарат DART прислал уникальные снимки космоса. Камера аппарата смогла заснять звезды в далеких созвездиях и в звездном скоплении M 38.