Опасное сближение: к Земле летит огромный астероид на скорости 43 тысячи км/час

Астероид диаметром 1,3 км приблизится к Земле 4 марта 2022 года. В NASA его называют потенциально опасным.

Итальянский астроном Джанлука Маси из проекта "Виртуальный телескоп" с помощью 17-дюймового роботизированного телескопа PlaneWave сделал изображение летящего к земле крупного астероида. Космический камень под названием 2001 CB21 по классификации NASA является потенциально опасным и будет находится на близком расстоянии от нашей планеты, сообщает Newsweek.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Астероид 2001 CB21 по данным NASA имеет размер примерно 1,3 км. 4 марта 2022 года он пролетит относительно близко возле нашей планеты. Этот космический камень в американском космическом агентстве называют потенциально опасным, а его сближение с Землей представляет по космическим меркам достаточно близкое расстояние.

По данным NASA, астероид 138971 (2001 CB21) пролетит все же миом нашей планеты и не должен столкнуться с ней. Ведь несмотря на высокую скорость полета, которая составляет 43 тысячи км/час, он должен будет находится рядом с Земле в начале марта на расстоянии 4,8 млн км.

Итальянский астроном Джанлука Маси из проекта "Виртуальный телескоп" смог сделать фотографию леитящег оастероида, когда он находился на расстоянии более чем 34,5 млн км от Земли.

На снимке он виден, как маленькая белая точка, на которую указывает стрелка.

[ + – ] Астероид 138971 (2001 CB21) Фото: newsweek

Астероид 138971 (2001 CB21) делает одно вращение вокруг Солнца за 384 дня. Учитывая его размеры, он больше, чем 97% известных околоземных объектов.

Часто то, что астероид потенциально опасен, не говорит о том, что он должен обязательно столкнутся с Землей. Это говорит о том, что подобный объект приблизится близко к нашей планете.

Например, если астероид будет в диаметре около 150 м и приблизится к Земле на расстояние 7,5 млн км, то его будут считать потенциально опасным.

Напоминаем, что в январе к Земле уже приближался опасный астероид диаметром более 1 км и его также смог сфотографировать итальянский астроном Джанлука Маси.

Фокус писал уже о том, что ученые составили хронологию событий на случай, если на Землю упадет астероид-убийца.

Также недавно ученые обнаружили второй троянский астероид Земли, где можно построить человеческую базу.