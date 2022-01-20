Пойман на горячем. Астроном сделал снимок опасного астероида, пролетавшего мимо Земли (фото)

Астероид диаметром 1052 м приблизился к Земле на расстояние 2,4 млн км впервые с 1933 года.

Итальянский астроном Джанлука Маси смог сделать фотографию летящего в космосе огромного астероида, который впервые приблизился к Земле за последние почти 90 лет. Космический камень имеет в диаметре 1052 м и это намного больше, чем высота самого высокого здания на планете – Бурдж-Халифа в Дубае (828 м). Последний раз потенциально опасный околоземный объект прилетал к Земле в 1933 году и был на расстоянии 1 млн 120 тысяч км от планеты, сообщает Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Астероид 7482 (1994 PC1) Фото: Daily Mail

Согласно классификации NASA, астероид 7482 (1994 PC1) диаметром 1052 м является потенциально опасным для Земли, хотя в этот раз он приблизился на безопасное расстояние от планеты – 2,4 млн км. По данным космического агентства, в следующий раз он прилетит к Земле не раньше 2105 года.

Итальянский астроном Джанлука Маси сделал фотографию летящего в космосе астероида 7482 (1994 PC1), который максимально приблизился к Земле за последние почти 90 лет.

"Мне удалось сделать несколько фотографий потенциально опасного астероида, когда он приближался к нам", — говорит Маси.

[ + – ] Астероид 7482 (1994 PC1) Фото: Daily Mail

Учитывая быстрое движение астероида, звезды на снимке выглядят как длинные линии, а сам астероид представлен в виде белой точки в центре изображения.

[ + – ] Астероид 7482 (1994 PC1) Фото: Daily Mail

Астероид 7482 (1994 PC1), который вращается вокруг Солнца за 572 дня, впервые обнаружили в 1994 году. Это обычный каменистый астероид S-типа. NASA регулярно отслеживают более 28 тысяч известных астероидов, когда они время от времени пересекают орбиту Земли. По данным NASA, в январе 2022 года еще 8 астероидов должны приблизиться к Земле. Но все они не будут представлять угрозы для планеты.

Фокус уже писал о том, что в NASA предупредили о приближении астероидов разных размеров к нашей планете в январе 2022 года.