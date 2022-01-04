NASA предупреждает: 5 астероидов летят к Земле и один из них размером с Биг Бен

По данным космического агентства, в ближайшие дни января по крайней мере 5 астероидов приблизятся к Земле. Один из них имеет диаметр 100 метров.

По данным NASA в январе, а именно, 5, 6, 7 и 11 числа к нашей планете приблизятся 5 крупных астероидов. По прогнозам ученых, они не будут представлять угрозу Земле, но по космическим меркам будут находиться достаточно близко, сообщает The Sun.

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В NASA постоянно отслеживают движение астероидов, которые могут представлять потенциальную опасность для Земли. Но пятерка астероидов, которые в ближайшие дни января 2022 года будут рядом с нашей планетой не представляют опасности.

Самым опасным астероидом в Солнечной системе считается астероид Бенну, но вероятность его столкновения с нашей планетой в следующие 200 лет составляет лишь 1 шанс из 1750.

Какие астероиды приблизятся к Земле в январе 2022 года?

Астероид 2021 YQ

Первый из пяти обнаруженных NASA астероидов получил название 2021 YQ. Его диаметр составляет около 60 метров, и он приблизится к Земле на расстояние 2 млн 140 тысяч км 5 января 2022 года. В последний раз этот астероид приближался к Земле 7 декабря 1902 года.

Астероид 2021 YX

Также 5 января к Земле приблизится астероид 2021 YX, хотя он будет немного дальше, чем предыдущий объект – 3 млн 800 тысяч километров от нашей планеты. Ширина этого космического камня около 30 метров и он никогда еще не подходил близко к Земле.

Астероид 2014 YE15

Астероид 2014 YE15, диметром в 7 метров приблизится к Земле 6 января 2022 года. Он будет находиться дальше всех январских космических объектов, летящих к Земле – его максимально близкое расстояние от нашей планеты будет составлять 7 млн 400 тысяч км. Этот астероид возвращается к Земле почти ежегодно, по крайней мере с 1905 года, говорят в NASA. В следующий раз он приблизится к Земле в мае 2022 года.

Астероид 2020 AP1

Астероид 2020 AP1 приблизится к Земле на расстояние около 1 млн 700 тысяч км 7 января 2022 года. Хотя он будет ближе всех к планете, по размеру он и самый маленький – всего 4 метра в ширину. Последний раз этот астероид приближался к Земле в январе 2020 года. А снова вернется к нам в январе 2024 года.

Фото: Live Science

Астероид 2013 YD48

И завершающим астероидом, который посетит пространство рядом с Землей в январе, будет астероид 2013 YD48. Он приблизится к планете 11 января 2022 года. Это самый большой из астероидов, о которых говорится в отчете NASA. Его диаметр составляет около 100 метров. Для сравнения знаменитый Биг Бен в Лондоне высотой 96 метров. Находиться он также будет достаточно далеко – расстояние от Земли составит 5 млн 600 тысяч км. Последний раз этот объект приближался к Земле в марте 2014 года. А вернется к нам этот космический камень в 2030 году.

Напоминаем, что ученые рассказали, как близко подлетит к Земле астероид Апофис, диаметр которого около 400 метров, а вес — 27 млн тонн.

Фокус также писал о небесных явлениях, которые можно будет увидеть в 2022 году. Среди них метеорные потоки, лунные и солнечные затмения и полнолуния.