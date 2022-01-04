NASA попереджає: 5 астероїдів летять до Землі й один із них розміром із Біг Бен

За даними космічного агентства, найближчими днями січня принаймні 5 астероїдів наблизяться до Землі. Один із них має діаметр 100 метрів.

За даними NASA в січні, а саме, 5, 6, 7 та 11 числа до нашої планети наблизиться 5 великих астероїдів. За прогнозами вчених, вони не становитимуть загрозу Землі, але за космічними мірками будуть досить близько, повідомляє The Sun.

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У NASA постійно відстежують рух астероїдів, які можуть становити потенційну небезпеку Землі. Але п'ятірка астероїдів, які найближчими днями січня 2022 року будуть поруч із нашою планетою не становлять небезпеки.

Найнебезпечнішим астероїдом у Сонячній системі вважається астероїд Бенну, але ймовірність його зіткнення з нашою планетою у наступні 200 років становить лише 1 шанс із 1750.

Які астероїди наблизяться до Землі в січні 2022 року?

Астероїд 2021 YQ

Перший із п'яти зафіксованих NASA астероїдів отримав назву 2021 YQ. Його діаметр становить майже 60 метрів, і він наблизиться до Землі на відстань 2140000 км 5 січня 2022 року. Востаннє цей астероїд наближався до Землі 7 грудня 1902 року.

Астероїд 2021 YX

Також 5 січня до Землі наблизиться астероїд 2021 YX, хоча він буде трохи далі ніж попередній об'єкт — 3 млн 800 тисяч кілометрів від нашої планети. Ширина цього космічного каменю приблизно 30 метрів і він ще ніколи не наближався близько до Землі.

Астероїд 2014 YE15

Астероїд 2014 YE15, діаметром 7 метрів наблизиться до Землі 6 січня 2022 року. Він перебуватиме далі за всі січневі космічні об'єкти, що летять до Землі — його максимально близька відстань від нашої планети становитиме 7 млн 400 тисяч км. Цей астероїд повертається до Землі майже щороку, принаймні з 1905 року, кажуть у NASA. Наступного разу він наблизиться до Землі в травні 2022 року.

Астероїд 2020 AP1

Астероїд 2020 AP1 наблизиться до Землі на відстань майже 1 млн 700 тисяч км 7 січня 2022 року. Хоча він буде найближчим до планети, за розміром він і найменший — усього 4 метри завширшки. Востаннє цей астероїд наближався до Землі в січні 2020 року. А знову повернеться до нас у січні 2024 року.

Астероїд 2013 YD48

І завершальним астероїдом, який відвідає простір поряд із Землею у січні, буде астероїд 2013 YD48. Він наблизиться до планети 11 січня 2022 року. Це найбільший з астероїдів, про які йдеться у звіті NASA. Його діаметр складає майже 100 метрів. Для порівняння знаменитий Біг Бен у Лондоні заввишки 96 метрів. Перебуватиме він також досить далеко — відстань від Землі складе 5 млн 600 тисяч км. Востаннє цей об'єкт наближався до Землі в березні 2014 року. А повернеться до нас цей космічний камінь 2030 року.

Нагадуємо, що вчені розповіли, як близько підлетить до Землі астероїд Апофіс, діаметр якого майже 400 метрів, а вага — 27 млн тонн.

Фокус також писав про небесні явища, які можна буде побачити в 2022 році. Серед них метеорні потоки, місячні та сонячні затемнення та повний місяць.