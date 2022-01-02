Як 30 термоядерних бомб. Вчені розповіли, наскільки близько підлетить до Землі астероїд Апофіс

Небесне тіло пролетить між Землею та орбітою геостаціонарних супутників 13 квітня 2029 року, що дозволить побачити його неозброєним оком.

Астероїд Апофіс діаметром близько 400 метрів і вагою 27 млн тонн підлетить до Землі на небезпечну відстань навесні 2029 року. Такі прогнози озвучили фахівці Всеросійського науково-дослідного інституту з проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій МНС Росії у коментарі "РІА-Новини".

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Космічне тіло підлетить на відстані розташування геостаціонарних супутників, тобто 35786 км від середнього рівня моря. Це станеться наступного дня після свята Дня космонавтики – 13 квітня 2029 року.

У прогнозі NASA від 21 березня минулого року йшлося про те, що Апофіс пролетить на відстані менше 32 тис кілометрів від поверхні Землі. Це ближче, ніж розташування геостаціонарних супутників.

[ + – ] У 21-му столітті "Апофіс" не зіткнеться із Землею, запевняють вчені

Вчені розповіли, що можливе зіткнення астероїда з Землею, звільниться 1717 мегатонн енергії, у 30 разів більше, ніж після випробування у 1961 році найпотужнішої у світі радянської термоядерної бомби (бомба АН602, або "Цар-бомба").

Співробітник відділу вивчення Галактики та змінних зірок Державного астрономічного інституту імені П. Штернберга Денис Денисенко у коментарі російському телеканалу "Зірка" зазначив, що в 21-му столітті Апофіс точно не зіткнеться із Землею.

Що відомо про астероїд Апофіс?

Денисенко нагадав, що астероїд відкрили у 2004 році.

"Тоді він шуму наробив. Потім протягом півроку уточнили його орбіту. Ні в 2029 році, ні в 2036 він із Землею точно не зіткнеться", — наголосив Денисенко.

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Останній раз цей астероїд пролітав біля Землю в березні 2021 року на відстані 16,9 млн кілометрів. Тоді ж вчені виключили Апофіс зі списку потенційно небезпечних астероїдів Європейського космічного агентства та аналогічного списку NASA.

"Наші розрахунки показують, що погроз від Апофіса в найближчі сто років чекати не варто", — говорив вчений центру вивчення навколоземних об'єктів NASA Давид Фарноккіа.

За інформацією ВВС, Апофіс назвали на честь давньоєгипетського бога хаосу та пітьми. Його діаметр відповідає розмірам трьох футбольних полів.