Днями до Землі навідається "Бог хаосу": до планети наблизиться великий астероїд

Астероїд Апофіс пройде на безпечній відстані, але в наступний раз він може зіткнутися із Землею.

У майбутні вихідні повз Землю пройде астероїд Апофіс, за яким будуть спостерігати безліч телескопів. Про це повідомляє Forbes.

5 березня 2021 року астероїд 99942 Апофіс, названий на честь давньоєгипетського бога хаосу, підійде близько до Землі. І хоча в цей раз астероїд не представляє небезпеки для планети, астрономи зможуть з'ясувати траєкторію його польоту в майбутньому.

Виявлений у 2004 році Апофіс відноситься до групи астероїдів Атонів, його ширина становить близько 370 метрів. Він обертається навколо Сонця кожні 324 дні і наближається до Землі приблизно кожні 10 років.

Цього разу Апофіс наблизиться до нашої планети на відстань у 40 разів більше, ніж орбіта Місяця. У момент зближення за астероїдом стежитимуть телескопи, щоб дізнатися його точну форму, склад і траєкторію.

Фото: sound

Це останній шанс дізнатися більше про Апофіс перед його потенційно небезпечним близьким прольотом у 2029 році.

"Якщо Апофіс вріжеться в Землю, наслідки будуть катастрофічними. Щоб передбачити і запобігти зіткненню, ми повинні дізнатися якомога більше про цей астероїд", — говорить старший астроном Інституту SETI і головний науковий співробітник Unistellar Франк Маркіс.

Справа в тому, що 13 квітня 2029 року Апофіс може наблизитися до Землі на відстань 31 200 км і стане видимим неозброєним оком. Це буде найближчий прохід одного з найбільших астероїдів у наступному десятилітті. Правда, згідно з попередніми розрахунками, шанси Апофіса на зіткнення із Землею дорівнюють усього 2,7%.

Проте, проліт у 2029 році може викликати безліч інших проблем, коли він пролетить повз Землю на швидкості 30 км/с. Астероїд може порушити роботу супутників і навіть знищити деякі з них.

Невизначеність щодо точної траєкторії астероїда Апофіса пояснюється тим, що він схильний до "ефекту Ярковського". Одна сторона астероїда трохи нагрівається і з часом змушує астероїд трохи змінювати курс.

"Одна з головних загадок Апофіса полягає в тому, як змінюється його орбіта, коли астероїд освітлюється Сонцем. Цей ефект Ярковського дуже складно змоделювати, тому пряме спостереження за ним дасть нам надзвичайно точні дані про його розташування", — говорить Маркіс.

Він підкреслює, що якщо Апофіс зіткнеться із Землею, це буде справжня катастрофа, щось подібне відбувається на планеті один раз на 80 тис. років.