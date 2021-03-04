На днях к Земле наведается "Бог хаоса": к планете приблизится крупный астероид

Астероид Апофис пройдет на безопасном расстоянии, но в следующий раз он может столкнуться с Землей.

В предстоящие выходные мимо Земли пройдет астероид Апофис, за которым будут наблюдать множество телескопов. Об этом сообщает Forbes.

5 марта 2021 года астероид 99942 Апофис, названный в честь древнеегипетского бога хаоса, подойдет близко к Земле. И хотя в этот раз астероид не представляет опасности для планеты, астрономы смогут выяснить траекторию его полета в будущем.

Обнаруженный в 2004 году Апофис относится к группе астероидов Атонов, его ширина составляет около 370 метров. Он вращается вокруг Солнца каждые 324 дня и приближается к Земли примерно каждые 10 лет.

В этот раз Апофис приблизится к нашей планете на расстояние в 40 раз больше, чем орбита Луны. В момент сближения за астероидом будут следить телескопы, чтобы узнать его точную форму, состав и траекторию.

Это последний шанс узнать больше об Апофисе перед его потенциально опасным близким пролетом в 2029 году.

"Если Апофис врежется в Землю, последствия будут катастрофическими. Чтобы предвидеть и предотвратить столкновение, мы должны узнать как можно больше об этом астероиде", – говорит старший астроном Института SETI и главный научный сотрудник Unistellar Франк Маркис.

Дело в том, что 13 апреля 2029 года Апофис может приблизиться к Земле на расстояние 31 200 км и станет видимым невооруженным глазом. Это будет самый близкий проход одного из крупнейших астероидов в следующем десятилетии. Правда, согласно предыдущим расчетам, шансы Апофиса на столкновение с Землей равняются всего 2,7%.

Тем не менее, пролет в 2029 году может вызвать множество других проблем, когда он пролетит мимо Земли на скорости 30 км/с. Астероид может нарушить работу спутников и даже уничтожить некоторые из них.

Неопределенность в отношении точной траектории астероида Апофис объясняется тем, что он подвержен "эффекту Ярковского". Одна сторона астероида немного нагревается и со временем, заставляет астероид слегка изменять курс.

"Одна из главный загадок Апофиса заключается в том, как меняется его орбита, когда астероид освещается Солнцем. Этот эффект Ярковского очень сложно смоделировать, поэтому прямое наблюдение за ним даст нам чрезвычайно точные данные о его расположении", – говорит Маркис.

Он подчеркивается, что если Апофис столкнется с Землей, это будет настоящая катастрофа, нечто подобное происходит на планете один раз в 80 тыс. лет.