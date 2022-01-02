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Как 30 термоядерных бомб. Ученые рассказали, как близко подлетит к Земле астероид Апофис

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Фото: NASA | Астероид пролетит на расстоянии расположения геостационарных спутников Земли

Небесное тело пролетит между Землей и орбитой геостационарных спутников 13 апреля 2029 года, что позволит увидеть его невооруженным взглядом.

Астероид Апофис диаметром около 400 метров и весом порядка 27 млн тонн подлетит к Земле на опасное расстояние весной 2029 года. Такие прогнозы озвучили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России в комментарии "РИА-Новости".

Космическое тело подлетит на расстояние, на котором на орбите расположены геостационарные спутники, то есть 35 786 км от среднего уровня моря. Это случится на следующий день после праздника Дня космонавтики – 13 апреля 2029 года.

В прогнозе NASA от 21 марта прошлого года говорилось, что Апофис пролетит на расстоянии менее 32 тыс километров от поверхности Земли. Это ближе, чем расположение геостационарных спутников.

В 21-м веке "Апофис" не столкнется с Землей, уверяют ученые

Ученые рассказали, что возможном столкновении астероида c Землей, высвободится 1717 мегатонн энергии, в 30 раз больше, чем после испытания в 1961 году самой мощной в мире советской термоядерной бомбы (бомба АН602, или "Царь-бомба").

Сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени П. Штернберга Денис Денисенко в комментарии российскому телеканалу "Звезда" отметил, что в 21-м веке Апофис точно не столкнется с Землей.

Что известно об астероиде Апофис?

Денисенко напомнил, что астероид открыли в 2004 году.

"Тогда он шуму наделал. Потом в течение полугода уточнили его орбиту. Ни в 2029 году, ни в 2036 он с Землей точно не столкнется", — подчеркнул Денисенко.

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В диаметре Апофис как три футбольных поля

Последний раз этот астероид пролетал мимо Земли в марте 2021 года в 16,9 млн километрах. Тогда же ученые исключили Апофис из списка потенциально опасных астероидов Европейского космического агентства и аналогичного списка NASA.

"Наши расчеты показывают, что угроз от Апофиса в ближайшие сто лет ждать не стоит", — говорил ученый центра изучения околоземных объектов NASA Давид Фарноккиа.

По информации ВВС, Апофис назвали в честь древнеегипетского бога хаоса и тьмы. Его диаметр соответствует размерам трех футбольных полей.