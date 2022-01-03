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Метеорні потоки, затемнення та повний Місяць: небесні явища, які можна буде побачити у 2022 році

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Супермісяць
Фото: CNN | Супермісяць

12 повних місяців, 12 метеорних потоків і два супермісяці можна буде побачити в небі цього року.

Для тих, хто хоче бути в курсі головних подій на небі, CNN підготувало повний список місячних та сонячних затемнень та дати, коли можна буде побачити в нічному небі метеорні дощі.

Головні небесні події 2022 року. Важливо мати під рукою бінокль чи аматорський телескоп.

Повня і супермісяць

У 2022 році можна буде побачити 12 повних місяців, і дві з цих подій можна вважати супермісяцями.

Супермісяць — це явище, яке відбувається при збігу повного місяця або молодого місяця з перигеєм, моментом найбільшого зближення Місяця і Землі. У цей час повний Місяць виглядає яскравішим і здається ближче до Землі, тому він виглядає більше на нічному небі.

Тому повний місяць у червні, а також у липні 2022 року будуть вважатися супермісяцями.

Коли буде повний місяць у 2022 році?

  • 17 січня
  • 16 лютого
  • 18 березня
  • 16 квітня
  • 16 травня
  • 14 червня
  • 13 липня
  • 11 серпня
  • 10 вересня
  • 9 жовтня
  • 8 листопада
  • 7 грудня
Повний місяць
Повний місяць
Фото: space.com

Місячні та сонячні затемнення

У 2022 році відбудеться два повні місячні затемнення і два часткові сонячні затемнення. Часткові сонячні затемнення відбуваються, коли місяць проходить перед Сонцем, але блокує лише його світла.

  • Перше часткове сонячне затемнення відбудеться 30 квітня. Його зможуть побачити мешканці південної частини Південної Америки, південного сходу Тихого океану та науковці в Антарктиді.
  • Друге часткове сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Його зможуть побачити у Європі, на північному сході Африки, на Близькому Сході, у Західній Азії, Індії та у західному Китаї.

Місячне затемнення може статися тільки під час повного місяця, коли Сонце, Земля і Місяць стають в одну лінію, а Місяць переходить у тінь Землі. Коли повний Місяць входить у тінь Землі, він темніє, але зникає. Сонячне світло, яке проходить через атмосферу Землі, яскраво освітлює Місяць, забарвлюючи його в червоний колір — ось чому це часто називають "кривавим місяцем".

  • Повне місячне затемнення буде видно мешканцям Європи, Африки, Південної Америки та Північної Америки між 16:31 15 травня по Києву та 9:52 16 травня.
  • Друге повне місячне затемнення варто очікувати 8 листопада між 10:01 та 15:58 за Києвом.
Метеорний потік
Метеорний потік
Фото: CNN

Метеорні потоки

Першого тижня січня варто спостерігати за небом, щоб побачити перший цьогорічний метеорний потік Квадрантиди. За ним підуть ще 11 метеорних потоків:

  • Ліриди: 21-22 квітня
  • Ця-Акваріди: 4-5 травня
  • Південні дельта-акваріди: 29-30 липня.
  • Альфа-Капрікорніди: 30-31 липня.
  • Персеїди: 11-12 серпня.
  • Оріоніди: 20-21 жовтня.
  • Південні Тауриди: 4-5 листопада
  • Північні Тауриди: 11-12 листопада
  • Леоніди: 17-18 листопада
  • Гемініди: 13-14 грудня
  • Урсіди: 21-22 грудня

Щоб побачити ці метеорні потоки краще виїхати за місто, щоб світло міських вогнів не заважало спостереженню. Метеорні потоки будуть видні кожні пару хвилин із пізнього вечора і до світанку.

Нагадуємо, що у США фотограф зняв унікальне затемнення, зробивши детальні знімки Місяця. Приголомшливі нові фото відкривають неймовірний вид на нерівну поверхню Місяця, розкриваючи кожну тріщину, гору та кратер.