Метеорні потоки, затемнення та повний Місяць: небесні явища, які можна буде побачити у 2022 році
12 повних місяців, 12 метеорних потоків і два супермісяці можна буде побачити в небі цього року.
Для тих, хто хоче бути в курсі головних подій на небі, CNN підготувало повний список місячних та сонячних затемнень та дати, коли можна буде побачити в нічному небі метеорні дощі.
Головні небесні події 2022 року. Важливо мати під рукою бінокль чи аматорський телескоп.
Повня і супермісяць
У 2022 році можна буде побачити 12 повних місяців, і дві з цих подій можна вважати супермісяцями.
Супермісяць — це явище, яке відбувається при збігу повного місяця або молодого місяця з перигеєм, моментом найбільшого зближення Місяця і Землі. У цей час повний Місяць виглядає яскравішим і здається ближче до Землі, тому він виглядає більше на нічному небі.
Тому повний місяць у червні, а також у липні 2022 року будуть вважатися супермісяцями.
Коли буде повний місяць у 2022 році?
- 17 січня
- 16 лютого
- 18 березня
- 16 квітня
- 16 травня
- 14 червня
- 13 липня
- 11 серпня
- 10 вересня
- 9 жовтня
- 8 листопада
- 7 грудня
Місячні та сонячні затемнення
У 2022 році відбудеться два повні місячні затемнення і два часткові сонячні затемнення. Часткові сонячні затемнення відбуваються, коли місяць проходить перед Сонцем, але блокує лише його світла.
- Перше часткове сонячне затемнення відбудеться 30 квітня. Його зможуть побачити мешканці південної частини Південної Америки, південного сходу Тихого океану та науковці в Антарктиді.
- Друге часткове сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Його зможуть побачити у Європі, на північному сході Африки, на Близькому Сході, у Західній Азії, Індії та у західному Китаї.
Місячне затемнення може статися тільки під час повного місяця, коли Сонце, Земля і Місяць стають в одну лінію, а Місяць переходить у тінь Землі. Коли повний Місяць входить у тінь Землі, він темніє, але зникає. Сонячне світло, яке проходить через атмосферу Землі, яскраво освітлює Місяць, забарвлюючи його в червоний колір — ось чому це часто називають "кривавим місяцем".
- Повне місячне затемнення буде видно мешканцям Європи, Африки, Південної Америки та Північної Америки між 16:31 15 травня по Києву та 9:52 16 травня.
- Друге повне місячне затемнення варто очікувати 8 листопада між 10:01 та 15:58 за Києвом.
Метеорні потоки
Першого тижня січня варто спостерігати за небом, щоб побачити перший цьогорічний метеорний потік Квадрантиди. За ним підуть ще 11 метеорних потоків:
- Ліриди: 21-22 квітня
- Ця-Акваріди: 4-5 травня
- Південні дельта-акваріди: 29-30 липня.
- Альфа-Капрікорніди: 30-31 липня.
- Персеїди: 11-12 серпня.
- Оріоніди: 20-21 жовтня.
- Південні Тауриди: 4-5 листопада
- Північні Тауриди: 11-12 листопада
- Леоніди: 17-18 листопада
- Гемініди: 13-14 грудня
- Урсіди: 21-22 грудня
Щоб побачити ці метеорні потоки краще виїхати за місто, щоб світло міських вогнів не заважало спостереженню. Метеорні потоки будуть видні кожні пару хвилин із пізнього вечора і до світанку.
Нагадуємо, що у США фотограф зняв унікальне затемнення, зробивши детальні знімки Місяця. Приголомшливі нові фото відкривають неймовірний вид на нерівну поверхню Місяця, розкриваючи кожну тріщину, гору та кратер.