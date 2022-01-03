Метеорні потоки, затемнення та повний Місяць: небесні явища, які можна буде побачити у 2022 році

12 повних місяців, 12 метеорних потоків і два супермісяці можна буде побачити в небі цього року.

Для тих, хто хоче бути в курсі головних подій на небі, CNN підготувало повний список місячних та сонячних затемнень та дати, коли можна буде побачити в нічному небі метеорні дощі.

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Головні небесні події 2022 року. Важливо мати під рукою бінокль чи аматорський телескоп.

Повня і супермісяць

У 2022 році можна буде побачити 12 повних місяців, і дві з цих подій можна вважати супермісяцями.

Супермісяць — це явище, яке відбувається при збігу повного місяця або молодого місяця з перигеєм, моментом найбільшого зближення Місяця і Землі. У цей час повний Місяць виглядає яскравішим і здається ближче до Землі, тому він виглядає більше на нічному небі.

Тому повний місяць у червні, а також у липні 2022 року будуть вважатися супермісяцями.

Коли буде повний місяць у 2022 році?

17 січня

16 лютого

18 березня

16 квітня

16 травня

14 червня

13 липня

11 серпня

10 вересня

9 жовтня

8 листопада

7 грудня

[ + – ] Повний місяць Фото: space.com

Місячні та сонячні затемнення

У 2022 році відбудеться два повні місячні затемнення і два часткові сонячні затемнення. Часткові сонячні затемнення відбуваються, коли місяць проходить перед Сонцем, але блокує лише його світла.

Перше часткове сонячне затемнення відбудеться 30 квітня. Його зможуть побачити мешканці південної частини Південної Америки, південного сходу Тихого океану та науковці в Антарктиді.

Друге часткове сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Його зможуть побачити у Європі, на північному сході Африки, на Близькому Сході, у Західній Азії, Індії та у західному Китаї.

Місячне затемнення може статися тільки під час повного місяця, коли Сонце, Земля і Місяць стають в одну лінію, а Місяць переходить у тінь Землі. Коли повний Місяць входить у тінь Землі, він темніє, але зникає. Сонячне світло, яке проходить через атмосферу Землі, яскраво освітлює Місяць, забарвлюючи його в червоний колір — ось чому це часто називають "кривавим місяцем".

Повне місячне затемнення буде видно мешканцям Європи, Африки, Південної Америки та Північної Америки між 16:31 15 травня по Києву та 9:52 16 травня.

Друге повне місячне затемнення варто очікувати 8 листопада між 10:01 та 15:58 за Києвом.

[ + – ] Метеорний потік Фото: CNN

Метеорні потоки

Першого тижня січня варто спостерігати за небом, щоб побачити перший цьогорічний метеорний потік Квадрантиди. За ним підуть ще 11 метеорних потоків:

Ліриди: 21-22 квітня

Ця-Акваріди: 4-5 травня

Південні дельта-акваріди: 29-30 липня.

Альфа-Капрікорніди: 30-31 липня.

Персеїди: 11-12 серпня.

Оріоніди: 20-21 жовтня.

Південні Тауриди: 4-5 листопада

Північні Тауриди: 11-12 листопада

Леоніди: 17-18 листопада

Гемініди: 13-14 грудня

Урсіди: 21-22 грудня

Щоб побачити ці метеорні потоки краще виїхати за місто, щоб світло міських вогнів не заважало спостереженню. Метеорні потоки будуть видні кожні пару хвилин із пізнього вечора і до світанку.

Нагадуємо, що у США фотограф зняв унікальне затемнення, зробивши детальні знімки Місяця. Приголомшливі нові фото відкривають неймовірний вид на нерівну поверхню Місяця, розкриваючи кожну тріщину, гору та кратер.