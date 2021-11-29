Один раз на 500 років. У США фотограф зняв унікальне затемнення, зробивши детальні знімки Місяця (фото)

Приголомшливі нові фото відкривають неймовірний вид на нерівну поверхню Місяця, розкриваючи кожну тріщину, гору та кратер.

У космосі існує безліч різних явищ: сонячні затемнення, наднові, чорні діри й т.д. І хоча для виявлення багатьох із них потрібні сучасні телескопи, деяку красу космосу можна побачити неозброєним оком. Одним із таких явищ є місячне затемнення, пише My Modern Met.

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Останнє місячне затемнення сталося 19 листопада. Воно почалося о 9:19 за Києвом і тривало до 12:47. Це було найдовше часткове затемнення (близько 97% Місяця було закрито земною тінню) за останні 580 років, яке тривало близько 6 годин.

[ + – ] Величезне 200-мегапіксельне зображення Місяця — найреалістичніша поверхня Місяця з будь-коли зроблених

Якщо ви були одним із тих людей, які пропустили затемнення або просто хочете побачити його знову, то не хвилюйтеся, американський фотограф Ендрю Маккарті про це подбав.

Однак він не тільки зобразив чудове місячне затемнення, але зібрав докупи 200 000 місячних знімків, щоб показати поверхню Місяця в неймовірних деталях. Отримані зображення показують кожну гору та кратер у місячному ландшафті.

[ + – ] Ці неймовірні знімки показують найреалістичніші зображення поверхні Місяця серед будь-коли зроблених

Щоб сфотографувати кожну деталь, Маккарті встановив три камери на своєму задньому дворі в Арізоні. І хоча висотні хмари загрожували зіпсувати зйомку, але він все ж таки зміг подолати цю проблему.

Маккарті скомпонував тисячі фотографій так, щоб було видно деталі як на світлій, так і на тіньовій стороні Місяця. Маючи три камери, він зміг отримати широкий спектр зображень із різних ракурсів.

[ + – ] Фотографії зображають кожну гору, тріщину та гору в місячному ландшафті

А для того, щоб показати різницю між місячним морем і місячним нагір'ям, Маккарті використав 3D-програмне забезпечення для накладання сотень тисяч нерухомих фотографій одна на одну, а також дані про висоту, надані NASA.

"Збільшуючи висоту об'єктів на Місяці, можна показати, наскільки відрізняється місячні моря від високогір'я", — розповів фотограф.

[ + – ] Сильно порите кратерами високогір'я здається досить небезпечним у порівнянні з гладким базальтом у місячних морях

Сильно порите кратерами високогір'я здається досить небезпечним у порівнянні з гладким базальтом у місячних морях.

Маккарті вважає, що Місяць — один із найважливіших об'єктів у космосі. Він є сходинкою до решти Всесвіту. Створюючи ці фотографії, він хотів, щоб люди почали більше цікавитись вивченням кордонів людства та космосу.

[ + – ] Американський фотограф Ендрю Маккарті

"Із двотижневих знімків Місяця, що росте, я взяв ділянку фотографії з найбільшим контрастом (прямо перед місячним термінатором, де тіні найдовші), вирівняв і змішав їх, щоб показати багату текстуру по всій поверхні", — підкреслив Маккарті.

Термінатор – лінія, що відокремлює освітлену (світлу) частину небесного тіла від неосвітленої (темної) частини.

Незважаючи на те, що ця зйомка була вкрай стомлюючою, Маккарті задоволений своїм результатом і дуже радий поділитися з усіма зацікавленими.