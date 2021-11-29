Один раз в 500 лет. В США фотограф заснял уникальное затмение, сделав детальные снимки Луны (фото)

Потрясающие новые фото открывают невероятный вид на неровную поверхность Луны, раскрывая каждую трещину, гору и кратер.

В космосе существуют множество различных явлений: солнечные затмения, сверхновые, черные дыры и т.д. И хотя для обнаружения многих из них требуются современные телескопы, некоторые красоты космоса можно увидеть невооруженным глазом. Одним из таких явлений является лунное затмение, пишет My Modern Met.

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Самое последнее лунное затмение произошло 19 ноября. Оно началось в 9:19 по Киеву и продлилось до 12:47. Это было самое длинное частичное затмение (около 97% Луны было закрыто земной тенью) за последние 580 лет, которое длилось около 6 часов.

[ + – ] Огромное 200-мегапиксельное изображение Луны - самая реалистичная поверхность Луны из когда-либо сделанных

Если вы были одним из тех людей, которые пропустили затмение или просто хотите увидеть его снова, то не переживайте, американский фотограф Эндрю Маккарти об этом позаботился.

Однако он не только изобразил восхитительное лунное затмение, но собрал воедино 200 000 лунных снимков, чтобы показать поверхность Луны в невероятных деталях. Полученные изображения показывают каждую гору и кратер в лунном ландшафте.

[ + – ] Эти невероятные снимки показывают самые реалистичные изображения поверхности Луны, которые когда-либо были сделаны

Чтобы запечатлеть каждую деталь, Маккарти установил три камеры на своем заднем дворе в Аризоне. И хотя высотные облака угрожали испортить съемку, но он все же смог преодолеть эту проблему.

Маккарти скомпоновал тысячи фотографий так, чтобы были видны детали как на светлой, так и на теневой стороне Луны. Имея три камеры, он смог получить широкий спектр изображений с разных ракурсов.

[ + – ] Фотографии изображают каждую гору, трещину и гору в лунном ландшафте

А для того, чтобы показать различия между лунным морем и лунным нагорьем Маккарти использовал 3D-программное обеспечение для наложения сотен тысяч неподвижных фотографий друг на друга, а также данные о высоте, предоставленные NASA.

"Увеличивая высоту объектов на Луне, можно показать, насколько отличается лунные моря по отношению к высокогорьям", — рассказал фотограф.

[ + – ] Сильно изрытое кратерами высокогорье кажется довольно небезопасным по сравнению с гладким базальтом в лунных морях

Сильно изрытое кратерами высокогорье кажется довольно небезопасным по сравнению с гладким базальтом в лунных морях.

Маккарти считает, что Луна — один из самых важных объектов в космосе. Она является ступенькой к остальной Вселенной. Создавая эти фотографии, он хотел, чтобы люди начали больше интересоваться изучением границ человечества и космоса.

[ + – ] Американский фотограф Эндрю Маккарти

"Из двухнедельных снимков растущей Луны я взял участок фотографии с наибольшим контрастом (прямо перед лунным терминатором, где тени самые длинные), выровнял и смешал их, чтобы показать богатую текстуру по всей поверхности", — подчеркнул Маккарти.

Терминатор — линия, отделяющая освещенную (светлую) часть небесного тела от неосвещенной (темной) части.

Несмотря на то, что эта съемка была крайне утомительной, Маккарти доволен своим результатом и очень рад поделиться им со всеми заинтересованными.